Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание Оргкомитета Всероссийского конкурса «Российское дерево года – 2021».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Российское дерево года – 2021». Сенатор является председателем организационного комитета конкурса.

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В ходе мероприятия были подведены итоги проведения конкурса на территории российских регионов. Сенатор сообщила, что речь идет о национальном отборочном этапе международного конкурса «Европейское дерево года», он проводится в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой Природы». Цель конкурса — поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Цель конкурса — поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев России

Сопредседатель программного комитета мероприятия, председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой Природы» Сергей Пальчиков рассказал, что конкурс проводился с 1 мая по 1 августа 2021 г. В нем были представлены 47 уникальных деревьев, утвержденных экспертной комиссией согласно заявкам от руководителей исполнительной власти регионов. Победитель определен путем открытого онлайн голосования на сайте программы. Им стал «Тургеневский дуб», произрастающий на территории Государственного мемориального и природного музея – заповедника И.С. Тургенева «Спасское – Лутовиново». За это дерево проголосовали 12134 человека. А всего в голосовании приняли участие более 58 тысяч граждан.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член организационного комитета конкурса Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области считает, что конкурс является одним из важных всероссийских мероприятий, цель которого — сохранение старовозрастных деревьев России и природного наследия нашей страны в целом. Законодатель добавил, что «Тургеневский дуб» будет представлять страну на международном конкурсе «Европейское дерево года – 2022».

Татьяна Гигель отметила, что конкурс позволяет повысить информированность жителей российских регионов о деревьях-памятниках живой природы, вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде, обратить их внимание на значение подобных деревьев для страны. «Мы должны поддерживать этот конкурс и сделать все возможное для его дальнейшего развития», — подчеркнула парламентарий.

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