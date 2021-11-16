С. Березкин провел прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Основная тема участников встречи с сенатором — решение проблем пострадавших участников долевого строительства.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе провел прием граждан.

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Основная тема, с которой заявители обратились к сенатору – решение проблем пострадавших участников долевого строительства.

Парламентарий указал, что данный вопрос затрагивает интересы многих граждан. За период с 2011 по 2018 годы на территории Ярославской области было выявлено 87 проблемных жилых домов. «Вот почему в процессе рассмотрения обращений конкретных заявителей я счел необходимым непосредственно в ходе приема обсудить существующую ситуацию в целом и принимаемые меры с директором регионального департамента строительства Виктором Жучковым».

Сенатор отметил, что в последние годы предприняты решительные шаги для восстановления справедливости и решения жилищных проблем пострадавших. Результатом работы в регионе в период 2016–2021 годов стало решение проблем 5868 обманутых дольщиков в отношении 76 проблемных жилых домов. «Важно завершить эту работу в кратчайшие сроки, это планирует сделать правительство области при участии «Фонда защиты граждан — участников долевого строительства» до конца 2023 года», — сказал Сергей Березкин.

Заявителям были даны соответствующие разъяснения, а обращения взяты в работу и под личный контроль.

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