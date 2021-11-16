Состоялся телефонный разговор Председателя Совета Федерации и Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

Source: Russia – Council of the Federation

Валентина Матвиенко и Муален Ашимбаев обсудили взаимодействие парламентариев двух стран.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела телефонный разговор с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.

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Разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны в преддверии осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Основной темой беседы стали вопросы межпарламентского сотрудничества.

Валентина Матвиенко и Маулен Ашимбаев «сверили часы» по взаимодействию российских и казахстанских законодателей на двустороннем уровне, а также в рамках многосторонних форматов.

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