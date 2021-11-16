Реформу законодательства о банкротстве рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

А. Синицын провел «круглый стол».

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса провел в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «Реформа законодательства о банкротстве».

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Участники заседания обсудили правительственный законопроект в части реформирования института банкротства, который находится на рассмотрении в Государственной Думе. Законопроект направлен на комплексное реформирование института несостоятельности (банкротства), в том числе на расширение практики применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц, и предусматривает введение новой вариативной реабилитационной процедуры — реструктуризации долгов. Предлагается отказаться от таких процедур банкротства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление, ограничившись применением одной реабилитационной и одной ликвидационной процедуры банкротства.

Алексей Синицын отметил, что действующее законодательство о банкротстве складывалось на протяжении двадцати лет. «Оно в целом справляется с урегулированием задолженности, однако, к сожалению, не стало эффективным институтом восстановления платежеспособности. Число должников, восстановивших платежеспособность по завершению дел о банкротстве, или полностью погасивших кредиторскую задолженность, значительно меньше, чем тех, кто погасил ее частично или вообще не погасил. Думаю, именно это обстоятельство лежит в основе идеи о необходимости модернизации существующей системы. К ней относится и отказ от ряда применявшихся процедур банкротства, перераспределение обязанностей между лицами, участвующими в деле о банкротстве, изменение принципа подбора и подхода к оплате труда арбитражных управляющих и другие изменения».

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Иван Абрамов

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Алексей Синицын

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Сенатор подчеркнул, что обсуждение таких изменений на ранней стадии их подготовки позволит наиболее полно учесть все риски и заложить механизм преодоления негативных последствий при принятии этого закона.

Заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов указал, что основные новеллы законопроекта — реструктуризация, сокращение сроков ликвидации, усиление ответственности саморегулируемых организаций и ряд других. «Процедура банкротства должна быть прежде всего процедурой восстановления, а не ликвидации», — считает он.

Заместитель Руководителя ФНС России Константин Чекмышев подчеркнул необходимость риск-ориентированного подхода при банкротстве. Он отметил, что в настоящее время в судах находится около миллиона споров, которые есть в деле о банкротстве. «Это не говорит о высокой конфликтности ситуации, просто другого способа защиты своих прав, кроме судебной системы, сейчас нет, законодательное регулирование недостаточно». Он также затронул тему социальной защиты работников обанкротившихся предприятий.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области представители Министерства экономического развития РФ, ФНС России, Росреестра, Верховного Суда РФ, Банка России, компании «Ростех», Сбербанка, профильных региональных министерств и ведомств.

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