Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Причал#Прогресс М-УМ#Космодромы#Байконур16.11.2021 17:38

Проведены авторский осмотр и установка головного обтекателя «Прогресс М-УМ»

На техническом комплексе космодрома Байконур завершается предполетная подготовка транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» российского сегмента Международной космической станции.

Сегодня, 16 ноября 2021 года, в зале № 102 монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и профильных предприятий Роскосмоса провели авторский осмотр корабля-модуля «Прогресс М-УМ», а затем выполнили комплекс технологических операций по установке головного обтекателя в составе сборочно-защитного блока космической головной части корабля-модуля. После проведения монтажа и механической фиксации обеих створок обтекателя состоялась проверка электрических цепей пиротехнических средств системы сброса обтекателя.

Для запуска корабля-модуля «Прогресс М-УМ» используется стандартный головной обтекатель диаметром 4,1 метра, обеспечивающий его защиту от аэродинамических и тепловых нагрузок при прохождении ракетой-носителем плотных слоев атмосферы на начальном участке выведения.

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» им. С.П. Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей Российского сегмента МКС. Запуск модуля «Причал» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» планируется 24 ноября 2021 года.

MIL OSI