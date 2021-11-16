Поздравление Министра спорта Олега Матыцина с Всероссийским днём самбо

Source: Russia Ministry of Sport

Дорогие друзья!

Поздравляю всех поклонников спорта с Всероссийским днём самбо! Зародившийся в нашей стране в далёком 1938 году, этот яркий, динамичный вид спорта объединяет огромное количество людей по всей планете. Самбо развивается на любительском и профессиональном уровне практически во всех регионах России, популярностью пользуются проекты среди детей и молодёжи «Самбо – в школу» и «Самбо – в вузы».

В июле этого года на 138-й сессии Международного олимпийского комитета Международная федерация самбо получила постоянное признание МОК. Это событие большой значимости для всей спортивной семьи, и мы надеемся скоро увидеть самбо в программе Олимпийских игр. Тем более что наша национальная сборная по самбо является лидером на международной арене и радует нас высокими результатами.

Ежегодное проведение Всероссийского дня самбо способствует дальнейшему развитию этого вида единоборств и привлечению детей и взрослых к занятиям физической культурой и спортом. Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов во всём!

Министр спорта Российской ФедерацииО.В. Матыцин

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