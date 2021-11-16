Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2016.11.2021 17:30

Подведение итогов второго экзаменационного дня в ЦПК

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина завершились экзаменационные комплексные тренировки (ЭКТ) основного и дублирующего экипажей экспедиции посещения ЭП-20.

По результатам второго дня на тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано получили «отлично». Действия космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и участника космического полета Щун Огисы, выполнивших тренировку на российском сегменте МКС, также были оценены на «5.0».

Уже завтра, 17 ноября 2021 года, в ЦПК состоится заседание Межведомственной комиссии (МВК), которая подведет итоги подготовки экипажей в ЦПК.

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года.

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