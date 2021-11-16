О. Цепкин посетил Центр экологического мониторинга Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

На территории региона действуют 30 постов контроля атмосферного воздуха, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе посетил областной Центр экологического мониторинга, а также стационарные и мобильные посты контроля атмосферного воздуха.

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Сенатор отметил важность работы над экологической повесткой. Он сообщил, что на территории Челябинской области сейчас действуют 30 постов контроля атмосферного воздуха. Часть из них принадлежат Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). В городах Челябинске и Магнитогорске несколько экопостов установлены промышленными предприятиями.

«Цинковый завод в Челябинске и металлургический комбинат в Магнитогорске показали пример другим предприятиям. Считаю, что каждый завод должен в очень быстрые сроки построить свои посты экологического контроля. Необходимо тиражировать эту практику, мотивировать промышленников. Затем данная информация должна оперативно направляться в федеральную систему Росгидромета», — сказал Олег Цепкин.

Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил областной Центр экологического мониторинга, а также стационарные и мобильные посты контроля атмосферного воздуха

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Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил областной Центр экологического мониторинга, а также стационарные и мобильные посты контроля атмосферного воздуха

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Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил областной Центр экологического мониторинга, а также стационарные и мобильные посты контроля атмосферного воздуха

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Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил областной Центр экологического мониторинга, а также стационарные и мобильные посты контроля атмосферного воздуха

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Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил областной Центр экологического мониторинга, а также стационарные и мобильные посты контроля атмосферного воздуха

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Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил областной Центр экологического мониторинга, а также стационарные и мобильные посты контроля атмосферного воздуха

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Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил областной Центр экологического мониторинга, а также стационарные и мобильные посты контроля атмосферного воздуха

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Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил областной Центр экологического мониторинга, а также стационарные и мобильные посты контроля атмосферного воздуха

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Олег Цепкин в рамках работы в регионе посетил областной Центр экологического мониторинга, а также стационарные и мобильные посты контроля атмосферного воздуха

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Парламентарий добавил, что это очень важно для выстраивания четкой системы в рамках реализации федерального закона по квотированию выбросов загрязняющих веществ. «Вся эта работа ведется для того, чтобы каждый житель нашей области имел возможность дышать чистым воздухом», — подчеркнул сенатор.

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