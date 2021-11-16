О восстановлении энергоснабжения в Республике Дагестан

Source: Russia Ministry of Energy

Под контролем Минэнерго России восстановлено электроснабжение потребителей в Республике Дагестан, где из-за непогоды происходили отключения в электросетях.

16 ноября с 07:30 мск из-за мокрого снега, дождя и сильного ветра происходили отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «Россети Северный Кавказ»).

По данным на 14:49 восстановительные работы в сетях 6-10 кВ и 0,4 кВ завершены, всем потребителям подано напряжение.

Максимально без электроснабжения оставались 153,7 тысячи человек. Мощность отключённых потребителей составляла 55,8 МВт. Восстановительные работы вели 77 бригад (235 специалистов и 92 единицы техники).

28.10.2021

27 октября в Бишкеке (Киргизия) состоялось 36-е заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА).

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