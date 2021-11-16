О. Алексеев: В Саратовской области утверждена программа развития удаленных районов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил приграничные районы региона.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Перелюбский и Озинский районы. Сенатор встретился с главами районов и главами муниципальных образований.

Основная тема встреч – подготовка к реализации региональных программ по ремонту дорог в сельских поселениях и по водообеспечению в сельских населенных пунктах

Олег Алексеев рассказал, что основная тема встреч – подготовка к реализации региональных программ по ремонту дорог в сельских поселениях и по водообеспечению в сельских населенных пунктах. «В следующем году районы Саратовской области получат дополнительные средства на ремонт дорог в сельских поселениях и для решения проблем с водообеспечением. Необходимо с жителями, местными депутатами, главами поселений определить приоритеты: какие дороги в первую очередь ремонтировать, в каких населенных пунктах наиболее остра проблема с обеспечением водой. Главы районов и муниципальных образований должны проводить грамотную информационную кампанию», – подчеркнул парламентарий.

Олег Алексеев встретился с главой Перелюбского района Николаем Савельевым

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Олег Алексеев вместе с главой Перелюбского района Николаем Савельевым посетил районную больницу

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Олег Алексеев и главный врач районной больницы Максим Колодин

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Олег Алексеев и главный врач районной больницы Максим Колодин

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Олег Алексеев вместе с главой Перелюбского района Николаем Савельевым посетил районную больницу

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Олег Алексеев вместе с главой Перелюбского района Николаем Савельевым посетил районную больницу

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Олег Алексеев посетил районную больницу

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Олег Алексеев посетил районную больницу

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Олег Алексеев вместе с главой Перелюбского района Николаем Савельевым посетил районную больницу

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Олег Алексеев встретился с главой Озинского района Антониной Галяшкиной

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Олег Алексеев встретился с главами районов, главами муниципальных образований и жителями районов

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Олег Алексеев встретился с главами районов, главами муниципальных образований и жителями районов

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Олег Алексеев встретился с главами районов, главами муниципальных образований и жителями районов

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В селе Перелюб сенатор вместе с главой района Николаем Савельевым посетил районную больницу. Главный врач Максим Колодин рассказал, что в больнице работает почти 230 сотрудников, обеспеченность врачами 60 проц., средним медперсоналом – 62 проц. Больные обеспечены медикаментами, в районе идет вакцинация от ковида, отметил Олег Алексеев. По его словам, по инициативе главного врача больница оформляет лицензию на сосудистую хирургию, чтобы в будущем создать специализированный межрайонный центр.

Вместе с главой Озинского района Антониной Галяшкиной сенатор осмотрел дом культуры поселка городского типа Озинки,.

Олег Алексеев рассказал, что в Саратовской области утверждена программа развития удаленных районов на 2022–2024 гг. На развитие 7 районов будет выделено 6,2 млрд рублей. Перелюбский и Озинский районы также вошли в данную программу. «Программа рассчитана на повышение качества и уровня жизни людей. Сейчас в этих семи районах активно развивается сельское хозяйство, здесь проживает 4 процентов всех жителей региона — 96,2 тысячи человек. К сожалению, население покидает эти отдаленные районы. Планируется, что в результате изменений районы будут обеспечены медицинскими кадрами, учителями, работниками культуры», – пояснил парламентарий.

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