Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Dubai Airshow 202116.11.2021 07:45

НПО Лавочкина на выставке Dubai Airshow 2021

В г. Дубай (ОАЭ) проходит Международная авиационно-космическая выставка «Dubai Airshow 2021». Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), как постоянный участник крупнейших мировых авиакосмических форумов, в рамках объединённой экспозиции Госкорпорации «Роскосмос» демонстрирует свои возможности в области разработки космической техники, отвечающей запросам ближневосточного рынка.

Ключевыми экспонатами экспозиции предприятия стали макеты разгонного блока «Фрегат-СБ» с космическим аппаратом (КА) «Электро-Л» и «МКА ФКИ ПН 2» на базе малой космической платформы КАРАТ, которая также разработана в НПО Лавочкина.

Космическая система «Электро-Л» предназначена для обеспечения оперативной информацией при решении задач гидрометеорологии и мониторинга климата и окружающей среды в глобальном масштабе. На базе платформы КАРАТ можно создавать современные малые спутники различного применения в интересах частных и государственных компаний. Кроме того, гости могут ознакомиться с моделью разгонного блока «Фрегат-СБ», который является одним из самых надёжных в мире и может выводить один или группу спутников на различные орбиты в рамках одного запуска с идеальной точностью.

В первый день работы выставки руководитель делегации НПО Лавочкина заместитель генерального директора Харун Жекерияевич Карчаев представил экспозицию предприятия высокопоставленным гостям и провёл ряд встреч с представителями зарубежных компаний с целью установления контактов и обсуждения возможных направлений сотрудничества.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2021 продлится до 18 ноября 2021 года, в ней принимают участие более 1200 компаний из 148 стран мира. Все желающие могут ознакомиться с разработками НПО Лавочкина в космическом павильоне.

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