Л. Гумерова: Совершенствование инновационной инфраструктуры вузов в субъектах РФ отвечает задачам национального развития

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол», на котором обсуждались вопросы развития инновационной инфраструктуры университетов.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание «круглого стола» на тему «Поддержка развития инновационной инфраструктуры вузов в субъектах РФ».

Федеральные университеты максимально тесно связаны с задачами развития социальной сферы и экономикой макрорегинов

Как отметила сенатор, в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию подчеркивалась необходимость развития инновационной инфраструктуры вузов как ключевых участников обеспечения научно-технологического развития страны.

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Лилия Гумерова напомнила, что история федеральных университетов РФ ведет свой отсчет с 2006 г. «Наряду с Московским и Санкт-Петербургским государственными университетами они имеют особый статус, который обеспечивает высокий уровень образовательных процессов, исследовательских и технологических разработок», — сказала она.

По словам парламентария, федеральные университеты максимально тесно связаны с задачами развития социальной сферы и экономикой макрорегинов. «Это особенно актуально сегодня в свете реализации задач национального развития. Поэтому в нашем заседании участвуют ректоры десяти федеральных университетов страны, которые глубоко погружены в вопросы развития территорий федеральных округов, что особенно важно для палаты регионов», — добавила сенатор.

Лилия Гумерова коснулась деятельности Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации, а также внесенного законопроекта по закреплению на законодательном уровне вопросов деятельности научно-образовательных центров (НОЦ). «Это позволит научно-образовательным центрам стать не только драйвером научно-технологического развития страны, но и эффективным инструментом регионального развития», — пояснила она.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в своем выступлении отметил, что за последние годы в университетском сообществе, научных организациях регионов накоплен большой опыт создания инструментов инновационной инфраструктуры. «Многообразие разных инструментов должно принести системные эффекты». Он также рассказал, что система создания инноваций включает в себя фундаментальные, прикладные исследования, которые приводят к результатам интеллектуальной деятельности, позволяют разрабатывать новые технологии и продукты.

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Рустам Тихонов сообщил о работе ведомства, направленной на поддержку инновационной активности вузов. Он отметил важность кооперации деятельности вузов и реального сектора экономики. «С одной стороны, это позволяет университетам получать дополнительный доход, стимулировать и закреплять кадры на местах. С другой стороны, те задачи, которые ставит промышленность, способствуют росту инженерной школы внутри университетов, повышают квалификацию преподавательского состава и ту планку, которая может быть достигнута в результате учебного процесса».

Участники заседания обсудили формирование инфраструктуры технологического предпринимательства, направленной на повышение привлекательности инновационной деятельности для молодежи и обеспечивающей поддержку жизненного цикла инновационных проектов. Рассматривались меры государственной поддержки создания в регионах инновационных кластеров, представляющих собой партнерство образовательных и научных организаций. Подчеркивалась важность деятельности индустриальных партнеров по реализации прорывных проектов разработки новых технологий и созданию на их основе высокотехнологичных производств.

В обсуждении приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края , Елена Писарева, ПисареваЕлена Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Людмила Скаковская, СкаковскаяЛюдмила Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области Петр Тултаев, ТултаевПетр Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия ректоры федеральных университетов, представители Российской академии наук.

Ректоры рассказали об участии университетов в стратегических программах федерального уровня, отметили необходимость синхронизации имеющихся и предлагаемых мер поддержки. Отдельное внимание они уделили вопросам развития социальной инфраструктуры.

Подводя итоги «круглого стола», Лилия Гумерова подчеркнула, что поддержка и дальнейшее совершенствование работы федеральных университетов отвечает задачам национального развития. Она предложила принять за основу проект итогового документа с учетом состоявшегося обсуждения.

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