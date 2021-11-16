К. Косачев подчеркнул высокую ответственность современных СМИ в деле противодействия терроризму

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ принял участие в Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил на XVII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.

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В своём выступлении Константин Косачев подчеркнул важность миссии и высокую ответственность современных СМИ в контексте общего дела – противодействия терроризму. Он особо отметил, что терроризм – это, прежде всего, метод, а не идея. «Никаких оправданий террористическим действиям быть не может».

Сенатор призвал медиасообщество к активному взаимодействию с парламентариями для выработки законодательных механизмов противодействия терроризму и предложил подумать над актуализацией «Этических принципов профессионального поведения журналистов, освещающих акты терроризма и контртеррористические операции», разработанных Союзом журналистов России в 2001 году.

Конференция проводится Международной академией телевидения и радио при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и посвящена наиболее актуальным вопросам противодействия идеологии терроризма и участию электронных медиа в данной деятельности.

Константин Косачев выступил на XVII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму

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Константин Косачев выступил на XVII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму

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Константин Косачев выступил на XVII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму

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Константин Косачев выступил на XVII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму

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Константин Косачев выступил на XVII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму

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Константин Косачев выступил на XVII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму

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Константин Косачев выступил на XVII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму

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В мероприятии приняли участие российские и иностранные журналисты, эксперты медиаотрасли, представители силовых структур и государственных ведомств.

В этом году среди прочего рассматривались вопросы борьбы с терроризмом в условиях развития высоких технологий и широкого использования искусственного интеллекта в новых медиа, а также проблемы противостояния терроризму в киберпространстве и обеспечения безопасности в соцсетях.

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