И. Святенко наградила победителей Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края» от Москвы

Source: Russia – Council of the Federation

Детская творческая школа — конкурс — ежегодное мероприятие, в котором принимают участие школьники субъектов Федерации, отметила сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы наградила победителей Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края» от региона.

«В этом году было определено 550 победителей и из них 28 детей обучаются в образовательных организациях города Москвы. Всего в конкурсе приняли участие более 200 000 детей из 39 регионов. И это еще раз подчеркивает популярность конкурса, его значимость», — подчеркнула сенатор.

По словам Инны Святенко, идея мероприятия заключается в том, что детей в форме эссе-сочинений, диалогов, дискуссий учат мыслить на тему любви к своей малой Родине. «Это позволяет формировать у школьников представление о единстве нашей большой страны, повышает интерес ребенка к окружающему», — отметила парламентарий.

Всероссийская детская творческая школа-конкурс «Портрет твоего края» — ежегодное мероприятие, в котором принимают участие школьники. Мероприятие проходит на платформе сообщества «Живые города». Организаторы мероприятия — профессор, редактор международного научного журнала по теории и практике образования Владимир Фомичев и автор системы методов эмоционально-образного обучения и воспитания Ольга Фомичева.

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