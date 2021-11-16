Заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов принял участие в 22-м заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 ноября, состоялось 22-ое заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в формате видеоконференции. Российскую делегацию возглавила председатель российской части Комиссии, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, китайскую – председатель китайской части Комиссии, Заместитель Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Сунь Чуньлань.

Представители профильных ведомств обеих стран обсудили итоги работы специализированных Подкомиссий за 2021 год в сферах двустороннего гуманитарного сотрудничества: образование, культура, здравоохранение, спорт, туризм, СМИ, кинематография, архивное дело, молодёжная политика.

Доклад о российско-китайском сотрудничестве в области спорта представил заместитель руководителя Главного государственного управления КНР по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань. От российской стороны в заседании принял участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.

В своем выступлении Гао Чжидань отметил стремительно и динамично развивающуюся работу России и Китая по организации совместных спортивных мероприятий и спортивных обменов. Особое внимание китайская сторона уделила вопросу сотрудничества в зимних видах спорта, в частности, в преддверии XXIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине в 2022 году.

Татьяна Голикова отметила, что российская сторона поддерживает проведение предстоящих Игр в Пекине, а также летней Универсиады в Чэнду в 2022 году. Сунь Чуньлань в свою очередь выразила готовность оказывать всяческую поддержку российским спортсменам во время их пребывания в Китае.

По завершении мероприятия Алексей Морозов и Гао Чжидань подписали Протокол 21-го заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось в режиме видеоконференции 28 октября 2021 года.

Пресс-служба Минспорта России

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