Source: Gazprom in Russian

Релиз

16 ноября 2021, 15:55

Сегодня в режиме конференц-связи состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, Председателя Совета директоров ENGIE SA Жан-Пьера Кламадье и Генерального директора ENGIE SA Катрин Макгрегор.

Было отмечено, что российский газ надежно поставляется во Францию уже 45 лет, суммарный экспорт превысил 427 млрд куб. м. В том числе, с начала текущего года объем поставок превысил 10 млрд куб. м — Франция входит в тройку ведущих потребителей газа «Газпрома» в странах Европейского союза.

Стороны рассмотрели вопросы стратегического сотрудничества компаний, основанного на долгосрочных контрактах. Первые из них, подписанные еще в 1975 году, продолжают действовать в настоящее время. Такие долговременные соглашения способствуют стабильному развитию европейской энергетики, отвечают интересам поставщиков и потребителей.

Отдельное внимание на встрече было уделено важной роли природного газа — источника чистой и доступной энергии — в достижении климатических целей Европы.

Справка

ENGIE владеет крупнейшей газотранспортной сетью в Европе и является крупнейшим оператором ПХГ в Европе по мощности. Штаб-квартира находится в Париже (Франция).

Сотрудничество «Газпрома» и ENGIE охватывает, в частности, такие сферы как поставки и транспортировка газа.

ENGIE является одним из акционеров Nord Stream AG — оператора экспортного газопровода «Северный поток» («Газпром» — 51%, Wintershall Dea и E.ON — по 15,5%, Gasunie и ENGIE — по 9%). 8 ноября 2021 года Nord Stream AG отметило десятую годовщину с начала поставок российского газа по «Северному потоку» в Европу.

Компании также реализуют совместные проекты в области культуры.

Управление информации ПАО «Газпром»

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