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#НПО Энергомаш#ИСРД#НИИМаш16.11.2021 21:59

«День качества на предприятии ИСРД» прошел в НИИМаш

В Научно-исследовательском институте машиностроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») в режиме видеоконференцсвязи с НПО Энергомаш состоялся «День качества на предприятии ИСРД» под руководством генерального директора НПО Энергомаш Игоря Арбузова.

В ходе совещания специалисты двух предприятий обсудили итоги работы по качеству в НИИМаш за первое полугодие текущего года, кадровые вопросы, состояние технологической дисциплины, меры по повышению качества технологический процессов, результаты аудитов СМК и авторского надзора, а также мероприятия по совершенствованию процесса его проведения.

В завершение Дня качества в НИИМаш Игорь Арбузов выразил уверенность, что положительные тенденции, которые существуют в настоящее время НИИМаш в области обеспечения качества, сохранятся в долгосрочной перспективе.

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