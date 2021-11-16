Source: Russia Federal Space

#Гонец#Конференция16.11.2021 10:30

«Гонец» принял участие в телемосте с Таиландом

Спутниковая система «Гонец» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приняла участие в интерактивной сессии Национальной научно-технической выставки «Таиланд-2021». Доклад, представленный таиландской публике, был посвящен цифровым сервисам спутниковой системы «Гонец».

В мероприятии приняли также участие компании «Главкосмос» и «Терра Тех» (также входят в Госкорпорацию «Роскосмос»), которые представили различные продукты и широкий спектр услуг ракетно-космической отрасли России.

Спутниковая система «Гонец» является оператором отечественных систем связи и ретрансляции, созданных по заказу Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Миссия общества — предоставление качественных услуг подвижной спутниковой связи и ретрансляции на всей территории Российской Федерации и за ее пределами. Другой важной задачей является участие в создании перспективных космических систем связи и ретрансляции в кооперации с другими компаниями российской космической отрасли.

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