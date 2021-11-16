Source: Russia Federal Space

#Главкосмос16.11.2021 15:45

Главкосмос принимает участие в открытии флагманского магазина СТОКМАНН

Компания «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») принимает участие в открытии нового флагманского магазина компании СТОКМАНН, который распахнул свои двери во вторник, 16 ноября 2021 года, в здании «Смоленского Пассажа 2».

Главкосмос сегодня выступает сразу в двух качествах: в роли официального оператора торговых знаков Роскосмоса и куратора коллаборации между Госкорпорацией и СТОКМАНН по созданию лимитированной коллекции одежды, приуроченной к 60-ой годовщине полета Юрия Гагарина в космос и открытию универмага.

В рамках этой коллаборации представлены женские и мужские худи, свитшоты и футболки с принтами в тематике объединения космоса и моды. В дополнение к предметам одежды будет запущена digital-версия коллекции с дополненной реальностью — визуализацией космического шлема и балаклавы.

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Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатипятилетнюю историю компании успешно реализовано более 140 международных контрактов, в том числе осуществлен запуск более 170 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

С мая 2021 года Главкосмос является официальным оператором торговых знаков Роскосмоса.

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