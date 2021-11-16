Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#наука#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6616.11.2021 03:10

В Роскосмосе рассказали о возможных экспериментах в модуле «Наука» в скором времени

Эксперименты в многоцелевом лабораторном модуле «Наука», который летом был пристыкован к Международной космической станции, могут начаться в ближайшее время. Об этом сообщил в интервью ТАСС космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, который сейчас находится на борту станции.

По его словам, пока в модуле устанавливаются элементы оборудования.

«Думаю, что в ближайшем будущем, когда хотя бы их часть будет установлена, мы начнем первые эксперименты в модуле «Наука», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, вскоре может заработать установленная в модуле система регенерации воды из урины.

«Надеюсь, в ближайшее время мы ее запустим, и она будет работать, давать нам дополнительную воду на станцию», — сообщил Шкаплеров.

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля и пристыковался к МКС 29 июля. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, а также обеспечит космонавтов дополнительным пространством для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения оборудования для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты получили каюту для третьего члена экипажа, второй туалет и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Источник: ТАСС15 ноября 2021 года, 09:00

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