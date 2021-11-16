В Министерстве спорта дан старт второму сезону конкурса «Ты в игре»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 ноября, в Министерстве спорта Российской Федерации прошла презентация второго сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, управляющий партнёр Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, посол федерального проекта «Спорт – норма жизни», футболист Алексей Смертин, президент Федерации адаптивного хоккея, победитель первого сезона Анастасия Барадачева (проект Детская следж-хоккейная лига), а также финалисты первого сезона конкурса.

Конкурс «Ты в игре» пройдёт с ноября 2021 года по апрель 2022 года и объединит проекты в сфере любительского спорта со всей страны. Гран-при конкурса составит 1 млн рублей, а победители в каждой из пяти номинаций получат по 300 тысяч рублей на развитие своих проектов.

Конкурс направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», – популяризации массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечению как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Организатор конкурса – АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

«Хотел бы поблагодарить всех организаторов, АНО «Национальные приоритеты» за организацию второго сезона проекта. Первый этап «Ты в игре» успешно прошёл в 2020 году. Для Министерства спорта конкурс крайне важен – он является частью реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» и задача его – сделать спорт более доступным для людей, – отметил Олег Матыцин. – Представленные в первом сезоне работы показали, как многогранен спорт в разных уголках страны. Мы будем оказывать серьёзную поддержку реализации конкурса. Будут приветствоваться и оцениваться проекты, которые направлены на развитие детского, массового спорта, проекты, связанные с популяризацией спорта в средствах массовой информации. Считаю этот аспект одним из наиболее важных – информирование людей о возможностях проекта на просторах нашей страны, создание позитивного имиджа здорового и успешного человека. Это задача, которую без помощи информационных ресурсов нам сложно будет решить».

«Мы отмечаем год с начала действия Стратегии-2030, в соответствии с которой не менее 70% граждан нашей страны должны быть вовлечены в занятия спортом. По итогам 2021 года около 45% уже являются активными сторонниками здорового образа жизни, систематически занимаются спортом. Огромное влияние мы уделяем развитию спорта среди школ, среди студентов, корпоративному спорту. Спорт должен стать нормой нашей жизни», – добавил Олег Матыцин.

Первый сезон «Ты в игре» привлёк 2 608 заявок из всех регионов страны. Это ещё раз показало, что в России много любительских спортивных проектов, которые способны оказать сильное влияние на развитие и продвижение спортивной культуры в регионах, вовлечь людей в регулярные занятия спортом и привить любовь к активному образу жизни.

Второй сезон конкурса «Ты в игре» будет включать пять основных номинаций и одну дополнительную. «Точка старта» – для стартапов местного или регионального уровня, охватывающих до 500 участников. «Масштаб» – для проектов, реализуемых в масштабах страны с численностью участников более 500 человек. «Дети в спорте» – для инициатив, направленных на создание инфраструктуры, образовательных программ или мероприятий для детей до 14 лет. «Трансформация в спорте» – для цифровых сервисов, помогающих организовывать и анализировать тренировочный процесс и вовлекать в активный отдых, а также инновационных изобретений и устройств для практического и массового применения в области спорта. «Безграничные возможности» – для решений по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта. Специальная партнёрская номинация «Медиа» – для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей).

На конкурс могут быть представлены действующие онлайн- и офлайн-проекты в сфере любительского спорта. Заявки принимаются как от физических, так и юридических лиц. В инициативу должны быть вовлечены не менее пяти человек. Приём заявок продлится на сайте «Ты в игре» до 21 января 2022 года. Участнику достаточно зарегистрироваться и ответить на вопросы о проекте. Отборочный этап, в рамках которого в лонг-лист конкурса будут отобраны 250 проектов, пройдёт до 4 февраля 2022 года. Образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса, состоится с 11 февраля по 7 марта 2022 года. Ведущие эксперты в области спортивного менеджмента и маркетинга проведут уроки, мастер-классы и семинары, на основе полученных знаний участники смогут доработать свои инициативы. До 1 апреля 2022 года экспертный совет отберёт 25 проектов в шорт-лист конкурса. Очная защита проектов состоится до 15 апреля 2022 года.

На первом этапе конкурса оценивать заявки по десятибалльной шкале будут независимые эксперты из числа предпринимателей и управленцев в любительском, корпоративном и детско-юношеском спорте, а также преподаватели профильных специальностей в вузах. При оценке будут учитываться шесть основных критериев: уникальность, актуальность и социальная значимость проекта, масштаб и уровень его реализации, стратегия развития. На основе набранных баллов будет сформирован рейтинг проектов в каждой номинации.

На втором и последующем этапах проекты будут рассматривать члены экспертного совета. В него вошли известные российские спортсмены, руководители спортивной индустрии и общественные деятели – заместитель председателя Правительства Калининградской области, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол федерального проекта «Спорт – норма жизни» Наталья Ищенко, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова, известный футболист, посол федерального проекта «Спорт – норма жизни» Алексей Смертин, вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина, управляющий партнёр Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, сооснователь школы I Love Running Максим Журило, президент Федерации адаптивного хоккея, победительница первого сезона конкурса «Ты в игре» с проектом «Детская следж-хоккейная лига» Анастасия Барадачева.

Также на сайте конкурса https://tyvigre.ru/ пройдет народное голосование, в рамках которого все желающие смогут поддержать лучшие на их взгляд проекты.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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