Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-2016.11.2021 13:39

Второй день экзаменационных комплексных тренировок экипажей ЭП-20

В Центре подготовки космонавтов продолжаются экзаменационные комплексные тренировки. Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано приступили к испытаниям на тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз».

Первый этап основной экипаж экспедиции посещения ЭП-20 провел на российском сегменте Международной космической станции. Во время экзамена была выявлена неисправность ассенизационно-санитарного устройства. Помимо этого, экипаж столкнулся с аварийной ситуацией — неликвидируемым пожаром в модуле российского сегмента МКС.

Напомним, что космонавты узнают о нештатных и аварийных ситуациях, которые предстоит преодолеть, только в процессе экзамена. Заранее им неизвестно, что именно включено в доставшийся билет.

Оценивая первый день ЭКТ Александр Мисуркин отметил: «Все хорошо, результатом довольны. Сейчас мы находимся уже на таком этапе, когда экипаж сплочен и работает слаженно. У нас все получается». За успешное выполнение всех заданий экзаменуемые получили «пятёрку».

Действия дублирующего экипажа ЭП-20 также были высоко оценены экзаменационной комиссией. Вчера им пришлось решить целый ряд проблем при «полёте» на корабле «Союз». В билете оказались следующие ситуации: негерметичность кислородной магистрали, что привело к переходу на ручное управление подачи кислорода; отказ бортовой вычислительной системы; отказ датчика на этапе стыковки ТПК со станцией. При подготовке корабля к «спуску» на Землю произошла разгерметизация магистрали низкого давления пневмосистемы двигательной установки, ложное срабатывание регулятора давления в спускаемом аппарате и отказ программы разделения корабля на отсеки. В рамках работы на тренажере ТПК «Союз» «полет» был переведен с 4-х витковой схемы сближения на 2-х суточную.

Сегодня Александр Скворцов и Щун Огисо продолжили работу на тренажере российского сегмента Международной космической станции. По окончании КЭТ будут проведены разборы тренировок, на которых члены экзаменационной комиссии оценят работу экипажей.

[embedded content]

MIL OSI