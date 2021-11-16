Встреча с главой компании «Аэрофлот» Михаилом Полубояриновым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Михаил Игоревич, мы всё чаще говорим о преодолении в целом проблем, связанных с пандемией в экономике страны, но транспортная отрасль пострадала больше всего, а из всей транспортной отрасли больше всего – авиаперевозки. «Аэрофлот» является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление потихонечку идёт, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом всё-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году. Как сейчас ситуация?

М.Полубояринов: Совершенно верно, Владимир Владимирович. Я подготовил короткий доклад. С Вашего позволения, если разрешите, я хотел бы небольшую презентацию передать. И очень коротко доложу о ситуации.

Вы совершенно правы. Мировая отрасль по-прежнему находится в глубоком кризисе. Если в 2020 году падение пассажиропотока было 60 процентов, то за семь месяцев 2021 года падение – 47 процентов. А прогноз аналитиков по восстановлению глобального рынка – не ранее 2024 года.

Но если посмотреть на Россию, то в российской отрасли авиаперевозок кризис не так силён. Он хоть и продолжается, но ситуация гораздо лучше. К семи месяцам 2021 года мы восстановились практически на 70 процентов. Более того, российские внутренние перевозки даже обогнали допандемийный период и восстановление – плюс 18 процентов.

Таким образом, можно констатировать, что темпы восстановления глобального рынка низкие, а рынок России является лидером по восстановлению внутренних перевозок. Тем не менее возврат к 2019 году ожидается не ранее 2023 года.

В.Путин: По внутренним перевозкам?

М.Полубояринов: Да, по внутренним перевозкам. Но во внутренние перевозки мы включаем и международные, и перелёты внутри России.

Если говорить о рыночной позиции группы «Аэрофлот» в этой ситуации, то пассажиропоток, как мы видим, восстанавливается вместе с российским рынком, и к августу 2021 года мы практически достигли допандемийных значений, отстаём только на 11 процентов. Всё это, конечно, благодаря тому, что внутренние перевозки в России гораздо лучше восстанавливаются. Если мы посмотрим на внутренние перевозки, то мы увидим, что группа летом 2021 года перевезла больше на 30 процентов, чем в 2019 году.

Это стало возможным благодаря тому, что мы развернули новую сеть маршрутов «Аэрофлота». Такой ранее не было, такая сеть маршрутов существовала только в Советском Союзе. И суть этой сети состоит в том, что мы разлетаемся не только из нашего единого хаба – из Шереметьево, но и из всех крупных региональных центров. Летим на Черноморское побережье, туда, где массово проводят наши жители отпуска, минуя Москву. Программа удобная, поэтому мы её планируем развивать и дальше.

Что касается международных перевозок, то восстановление хоть и есть, но также невысокое – 62 процента к прошлому году ещё не хватает.

Если, Владимир Владимирович, посмотреть, как вся эта ситуация отражается на наших финансовых результатах, то 2020 год стал крайне тяжелым в финансовом плане. Мы получили убыток в 123 миллиарда рублей. И в общем-то, благодаря адресной и своевременной государственной поддержке мы сумели ответить по всем своим финансовым обязательствам, а самое главное, сохранить уникальный трудовой коллектив.

Что касается 2021 года, то мы прикладываем все усилия для того, чтобы минимизировать потери и самостоятельно закрыть все необходимые финансовые потребности без участия государства. Так, например, за II квартал 2021 года мы практически вышли в ноль – достигли точки безубыточности. Это дало возможность нам за шесть месяцев 2021 года улучшить наш финансовый результат почти в два раза.

Да, мы ещё получили убыток минус 27 миллиардов, потому что международные перевозки ещё не восстановились, но это лучше, чем в прошлом году – минус 58. Собственно говоря, рынок достаточно положительно оценивает наши усилия: рост цены акции с даты последней эмиссии в прошлом году увеличился на 12 процентов. И нам был присвоен высокий кредитный рейтинг на одну ступеньку ниже, чем суверенный.

Несколько слов о стратегии. Несмотря на пандемийный спад, группа «Аэрофлот» выполняет все задачи одобренной Вами стратегии. Если коротко, я напомню основные положения стратегии до 2028 года. «Аэрофлот» должен стать глобальным перевозчиком премиум-класса, ориентированным на высокодоходные среднемагистральные рейсы из Москвы и дальнемагистральные рейсы. «Победа» – это лоукост перевозки, базовый сервис по низким ценам и фокус на ускоренные темпы роста по направлениям массового спроса. Компания «Россия» – это наш центр компетенций по эффективной эксплуатации отечественных воздушных судов, и фокус сети «России» – на перелётах, минуя Москву.

Хочу доложить, что все планы стратегии, которые мы на 2020 и 2021 годы задумали, были выполнены.

Если коротко, то мы запустили совместную маршрутную сеть всех трёх наших авиакомпаний из Шереметьево, передали более 50 воздушных судов из «Аэрофлота» в «Россию» и «Победу», запустили новый региональный хаб в Красноярске (кстати, он очень успешно себя показал), перевели рейсы в современные, новые терминалы В и С в Шереметьево и создали центр компетенций по эксплуатации отечественной техники в авиакомпании «Россия».

В.Путин: А как в Красноярске этот хаб функционирует, какие перспективы, как Вы видите?

М.Полубояринов: Мы, честно говоря, даже несколько не ожидали, потому что все исторические данные в пандемию сломались, и мы запускали понемножку, начиная с лета. Первая наша маршрутная сеть из Красноярска была – это Сочи, Симферополь, Благовещенск. Поскольку перелёты прямые, поскольку это «Аэрофлот», население с огромным удовольствием покупало, и загрузка стала расти прямо на глазах. Поэтому мы там планируем пока сейчас летать на самолетах Airbus A320.

В.Путин: Ещё губернатор Лебедь развивал идею хаба в Красноярске.

М.Полубояринов: На самом деле действительно очень правильная идея, и правильный выбор был.

Владимир Владимирович, в этой связи не могу не отметить, даже, может быть, немножко похвастаться, что авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на всю сложную ситуацию в отрасли, не отступает от своих завоеваний и гарантирует пассажирам высокую пунктуальность и высокий сервис. Даже в августе 2021 года, в период самого высокого разлёта мы получили первое место в мире по пунктуальности.

Стабильно высокий индекс потребительской удовлетворённости, который мы имеем, выше, чем у таких компаний, как Air France, Delta, KLM, Lufthansa, то есть мы их обгоняем. Наш неизменный подход к пунктуальности и уровню сервиса, конечно, обеспечивает лояльность наших клиентов.

Если можно, я коротко всё-таки остановлюсь на нашем основном драйвере роста и драйвере снижения цен – это авиакомпания «Победа». На сегодняшний день и в мире, и в России нет другой авиакомпании, которая бы так успешно работала и закончила даже 2020, самый тяжелый год с прибылью в 1,5 миллиарда рублей. Мы планируем, что в 2021 году компания перевезёт более 14,5 миллионов пассажиров. И хочу отметить, что, как мы и планировали в стратегии, на маршруты, куда приходит авиакомпания «Победа», цены снижаются до 30 процентов. И это уже не план, это реальность, в том числе на рейсах нашей совместной эксплуатации «Аэрофлота» и «Победы».

Безусловно, высокий вклад «Победы» мы отмечаем и в повышение мобильности. Не менее 13 процентов клиентов впервые в жизни смогли себе позволить пролететь, а 30 процентов направлений являются уникальными. Поэтому, на мой взгляд, важно, что благодаря запуску лоукостера «Победа», группа «Аэрофлот» обеспечивает предложение для пассажиров во всех ценовых сегментах.

Несколько слов про нашу компанию «Россия». Она развивается как центр компетенций и эффективной эксплуатации отечественных самолётов. Правильность выбранной стратегии подтверждается наблюдаемым увеличением эффективности и повышением исправности парка. Так, Sukhoi Superjet в 2021 году достиг исправности 75 процентов. Такого никогда не было. А рост налёта парка на Sukhoi в авиакомпании «Россия» в июле 2021 года на 27 процентов превысил июль 2019 года.

Несмотря, конечно, на все проблемы в авиаотрасли, мы по-прежнему выполняем все наши обязательства перед нашими партнёрами. На конец 2021 года в парке авиакомпании «Россия» будет 66 судов Sukhoi Superjet, в следующем году мы ждём первые четыре МС-21, и, как и планировали, в 2028 году у нас должно быть 150 «Суперджетов» и 85 – МС-21.

В.Путин: А всего парк у Вас 350?

М.Полубояринов: Сейчас 352 единицы. А будет в 2028 году 235. Это практически половина всего парка, который должен быть в 2028 году.

В.Путин: 235 российского производства?

М.Полубояринов: Отечественных, да.

Владимир Владимирович, хочу сказать, что все принимаемые меры не только позволяют нам поддерживать экономическую эффективность группы компаний, но и выполнять наши социальные обязательства.

Программа собственных плоских тарифов, поддержанная Вами, продолжает развиваться. Так, в 2021 году мы уже превысили 2019 год: мы перевезём 2,5 миллиона пассажиров, в том числе 1,3 миллиона пассажиров на Дальний Восток. И это выше, чем в 2019, когда мы перевезли 2,3 миллиона.

Таким образом, хочу констатировать, что мы видим большую поддержку со стороны населения этой программы. И просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать предложение «Аэрофлота» по дальнейшему развитию этой программы и её реализации в 2022 году.

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