Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор открыл заседание «круглого стола» по проблемам мониторинга атмосферного воздуха.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области открыл заседание организованного Экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова «круглого стола» по проблемам мониторинга атмосферного воздуха. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

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Обращаясь к участникам, сенатор подчеркнул, что чистый воздух – неотъемлемая составляющая качества жизни. «В России — это государственный приоритет. Решение этой задачи требует создания интегрированной системы государственного управления в природоохранной сфере».

Современное устойчивое управление окружающей средой возможно только на основе оперативной, достоверной и всеобъемлющей информации о ее состоянии

По словам сенатора, такую задачу ставит Президент, в этом направлении работают законодатели и экспертное сообщество. Первый вице-спикер СФ напомнил об итогах обсуждения задач обеспечения чистоты воздуха на площадках Невского международного экологического конгресса и Экологической платформы Евразийского женского форума, состоявшихся в этом году в Санкт‑Петербурге. «Общим консенсусом стало понимание, что современное устойчивое управление окружающей средой возможно только на основе оперативной, достоверной и всеобъемлющей информации о ее состоянии», — отметил Андрей Яцкин.

Он подчеркнул, что задача скорейшего развертывания полноценной системы экомониторинга в регионах последовательно продвигается Советом Федерации, поднимается сенаторами во всех рабочих форматах, в том числе в рамках «Открытого диалога» с членами Правительства, на Президиуме Совета законодателей, в ходе работы профильных комитетов.

«Вопрос давно вышел из стадии дебатов и уже является частью рабочей повестки. Пакет законопроектов готовится при участии сенаторов», -сообщил Андрей Яцкин.

По мнению парламентария, принципиально важно на этапе сбора и обработки информации выстроить автоматическую систему, исключающую человеческий фактор. Сенатор подтвердил, что уже в ближайшее время в Норильске планируется начать эксперимент по контролю за выбросами в автоматическом режиме. «В дальнейшем он будет распространен на все города федерального проекта «Чистый воздух» и станет масштабируемым компонентом национальной системы экомониторинга».

Андрей Яцкин напомнил, что Совет Федерации одобрил федеральный закон, расширяющий эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу на все города, где остро стоит проблема качества воздуха. О необходимости этого документа говорилось в Послании Президента РФ Федеральному Собранию, соавторами закона стали сенаторы РФ.

Андрей Яцкин подчеркнул, что сбор данных не является самоцелью. «Агрегированные данные нуждаются в научном анализе, экспертной оценке. Конечная цель – оздоровление окружающей среды и повышение качества жизни людей».

По словам парламентария, Совет Федерации последовательно выступает за вовлечение представителей академической и вузовской науки в подготовку государственных решений в сфере экологии и климата. «Этот ориентир закреплен в Итоговой резолюции IX Невского международного экологического конгресса, в решениях Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации».

Сенатор также выразил удовлетворение продуктивным партнерством Совета Федерации с Московским государственным университетом в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, которое действует с 2013 года.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин, руководители регионов РФ, представители министерств и ведомств, российских и зарубежных компаний, научного и экспертного сообщества.

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