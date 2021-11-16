А. Клишас: Взаимодействие парламентариев является надежной основой для развития многоплановых отношений России и Коста-Рики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании группы по сотрудничеству СФ с парламентами стран Латинской Америки и парламентской группы дружбы «Коста-Рика — Россия» Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика.

Состоялось заседание группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Латинской Америки и парламентской группы дружбы «Коста-Рика — Россия» Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Его провели председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Латинской Америки Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и депутат Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика, координатор парламентской группы дружбы «Коста-Рика – Россия» Вальтер Муньос Сеспедес.

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В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, сенаторы РФ Дина Оюн, Ольга Хохлова, Маргарита Павлова и Андрей Чернышев, депутаты Законодательной ассамблеи Коста-Рики, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Коста-Рика Юрий Бенджанян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Коста-Рика в Российской Федерации Мария Родригес Хименес, а также представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки.

Андрей Клишас поздравил коста-риканских парламентариев с отмечаемым в этом году 200-летием независимости страны. «Подтверждаем интерес к дальнейшему углублению содержательного политического диалога, развитию связей между нашими странами в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической областях, взаимодействию в международных делах», — сказал сенатор.

Заседание группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Латинской Америки и парламентской группы дружбы «Коста-Рика — Россия» Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика

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Заседание группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Латинской Америки и парламентской группы дружбы «Коста-Рика — Россия» Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика

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Андрей Клишас

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Дина Оюн

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Ирина Рукавишникова

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Наталия Косихина

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Заседание группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Латинской Америки и парламентской группы дружбы «Коста-Рика — Россия» Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика

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Заседание группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Латинской Америки и парламентской группы дружбы «Коста-Рика — Россия» Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика

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Заседание группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Латинской Америки и парламентской группы дружбы «Коста-Рика — Россия» Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика

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Он подчеркнул нацеленность на поддержание контактов по парламентской линии, являющихся надежной основой для совершенствования многоплановых отношений, как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках – в рамках Межпарламентского союза, Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. «Важной составляющей межпарламентского диалога является взаимодействие групп по сотрудничеству, действующих в парламентах наших стран. После снятия ограничений, связанных с пандемией, готовы вернуться к вопросу организации полноформатного рабочего визита в Россию членов группы дружбы «Коста-Рика – Россия» Законодательной ассамблеи Коста-Рики».

Андрей Клишас отметил эффективное взаимодействие двух стран на международной арене, которое строится на близких позициях по многим актуальным вопросам мировой повестки дня, понимании необходимости укрепления ведущей роли ООН в международных делах в качестве уникального механизма по поддержанию мира, безопасности и стабильности, противодействия новым вызовам и угрозам. «Большое значение уделяем зафиксированным в ходе двустороннего политического диалога совпадениям подходов в пользу защиты принципов суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела как ключевых норм международного права».

Среди приоритетов двустороннего взаимодействия сенатор назвал интенсификацию торгово-экономических связей, расширение взаимной торговли, налаживание прямых деловых контактов между отраслевыми ведомствами и представителями деловых кругов. Перспективными сферами для сотрудничества является реализация транспортных и инфраструктурных проектов, сотрудничество в энергетике, развитие межрегиональных и межмуниципальных связей субъектов и городов двух стран. «Большую роль играет развитие связей — в области образования, культуры, искусства, науки и туризма. «Надеемся, что позитивный заряд от реализации мероприятий в гуманитарной сфере позволит еще больше сблизить наши народы, станет дополнительным импульсом для продвижения двусторонних отношений», — сказал Андрей Клишас.

В ходе общения парламентарии констатировали, что актуальным направлением совместной работы является расширение договорно-правовой базы. Часть соглашений уже находятся в стадии согласования между профильными ведомствами двух стран. «Эти документы несут в себе значимый потенциал сотрудничества, реализация которого – в наших общих интересах», — подчеркнул Андрей Клишас. По его словам, парламентарии могут способствовать более активному согласованию двусторонних соглашений и планов сотрудничества.

Вальтер Муньос Сеспедес отметил развитие дружественных связей между нашими странами по всем направлениям взаимодействия. Он подчеркнул важность реализации инициатив, направленных на укрепление сотрудничества. По словам парламентария, этому будет способствовать углубление и расширение межпарламентского взаимодействия.

Представители коста-риканской стороны рассказали о возможностях сотрудничества в области туризма и авиации, экономики, общественной инфраструктуры, биомедицины и биотехнологий. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Собеседники коснулись вопросов региональной и глобальной безопасности, взаимодействия на международных парламентских площадках.

Стороны договорились активизировать контакты как в онлайн-формате, так и, по мере возможности, очные консультации, и способствовать раскрытию потенциала сотрудничества между двумя странами.

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