Антон Рубцов: «Россия активно инвестирует в углубление переработки всех видов ископаемого сырья»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 ноября. – Ставка на углубление переработки продукции нефти и газа, в том числе побочного сырья, даёт России возможности по снижению воздействия на окружающую среду. Об этом сообщил Антон Рубцов на панели «Российские нефть и газ: роль традиционных поставщиков» Международного форума Московской биржи.

«Полимеры, изготавливаемые из нефти, имеют низкое отрицательное влияние на экологию, энергозатраты на их производство в 6 раз меньше среднего по сравнению с другими материалами, а углеродный след – в 13 раз меньше среднего. Пластики, в свою очередь, обладают уникальным набором свойств. Именно поэтому Россия активно инвестирует в углубление переработки всех видов ископаемого сырья», – пояснил Антон Рубцов.

В то же время, российские власти рассматривают различные варианты поддержки технологий переработки углекислого газа (Со2), добавил директор Департамента.

Антон Рубцов также рассказал о текущих направлениях в нефтяной и газовой отраслях ТЭК. Так, основным драйвером роста нефтяной отрасли России продолжают оставаться большие и конкурентоспособные ресурсы, а также гибкая налоговая политика, позволяющая поддерживать их эффективное вовлечение в экономику.

«Следующий фокус – переработка нефти внутри страны. Минэнерго России заключило 21 соглашение с перерабатывающими компаниями до 2026 года, благодаря чему будет введено 50 установок на 1 трлн рублей инвестиций», – сказал Антон Рубцов.

В газовой отрасли в настоящий момент в приоритете остаётся полное удовлетворение потребностей внешнего и внутреннего рынка в трубопроводном газе.

«Это те обязательства, которые Россия всегда выполняет. Также мы ставим амбициозные цели по наращиванию экспорта СПГ, развиваем рынок газомоторного топлива, прорабатываем программы использования СПГ на транспорте», – добавил директор Департамента.

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