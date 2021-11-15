Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Сергей Крикалев#Мир15.11.2021 19:20

30 лет советско-австрийской космической программе «Австромир»

В понедельник, 15 ноября 2021 года, в Посольстве Австрии в городе Москве при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» состоялся прием в честь 30-летнего юбилея советско-австрийской космической программы «Австромир».

2 октября 1991 года космический корабль «Союз ТМ-13» доставил на орбитальный комплекс «Мир» экипаж в составе советского космонавта Александра Волкова, первого австрийского космонавта-исследователя Франца Фибека и первого казахстанского космонавта-исследователя Токтара Аубакирова.

В ходе пребывания на станции Ф. Фибеком проводились медицинские и технологические эксперименты. Были изучены особенности работы австрийского электронного комплекса «Датамир», проводилось наблюдение Земли с помощью камеры с многоканальным спектрометром полета.

Т. Аубакировым были исполнены тематические исследования по научно-технической программе «Космос — Казахстану». А. Волков проводил множество тематических исследований: астрономические, астрофизические, биологические, геофизические, медицинские, по изучению природных ресурсов Земли и окружающей среды, космическому материаловедению.

Открывавший прием Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Российской Федерации г-н Вернер Альмхофер отметил, что несмотря на длительность программы «Австромир» (9 дней), и сама миссия, и единственный австрийский космонавт Ф. Фибек стали предметом патриотической гордости австрийского народа и частью мощного всплеска национального самосознания. В своей речи г-н Посол также подчеркнул, что космос сегодня должен быть мирным, миролюбивым и «Австромир» — это отличный пример того, что такие программы в настоящее время являются не только историческим событием, но и олицетворением дружбы между Австрией и Россией.

От Госкорпорации «Роскосмос» с приветственным словом выступил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, который поделился теплыми воспоминаниями о работе на станции во время программы «Австромир» и рассказал о крепкой дружбе длиною жизнь с членами экипажа «Союз ТМ-13».

Кроме того, по случаю юбилея программы, а также за личный многолетний вклад в развитие российско-европейского сотрудничества в космической сфере Сергей Константинович вручил знак отличия Госкорпорации «Роскосмос» — медаль «Космос без границ» исполнительному директору Международной астронавтической федерацией Кристиану Файхтингеру. Доктор Файхтингер был техническим руководителем программы «Австромир» и последующих пилотируемых миссий «Австромир-Е» и «Австромир МЕД-Ф».

В рамках приема также состоялась панельная сессия, участники которой поделились своими историями подготовки, полета, пребывания в космосе и обсудили актуальные вопросы космической отрасли, в том числе проблемы современной космической деятельности и перспективы космических исследований.

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