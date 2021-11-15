Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#История15.11.2021 10:39

25 лет первому огневому испытанию РД-180

25 лет назад, 15 ноября 1996 года, в Научно-испытательном комплексе Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проведено первое огневое испытание жидкостного ракетного двигателя РД-180 для первой ступени американской ракеты-носителя Atlas III.

Решение о выборе двигателя было принято компанией Lockheed Martin по результатам конкурса, проведенного в 1995 году. В конкурсе кроме РД-180 участвовал вариант кислородно-керосинового двигателя МА-5 фирмы «Рокетдайн» и российский двигатель НК-33 производства ПАО «Кузнецов» (г. Самара).

Контракт на разработку двигателя был подписан между НПО Энергомаш и американской компанией Lockheed Martin 14 июня 1996 года, а уже через пять месяцев проведено первое огневое испытание первого доводочного двигателя РД-180. На сегодняшний день ракеты-носители семейства Atlas совершили 95 успешных пусков с двигателями РД-180.

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