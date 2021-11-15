Ю. Архаров: Организация оказания медпомощи пациентам с офтальмологическими заболеваниями требует совершенствования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике.

Состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике. Темой обсуждения стало «Совершенствование организации офтальмологической помощи в Российской Федерации». Мероприятие провел заместитель председателя Комитета СФ Юрий Архаров. АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области

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В заседании приняли участие член Комитета СФ Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области и председатель Экспертного совета Виталий Омельяновский.

В ходе заседания его участники констатировали, что за последние 30 лет распространенность офтальмологической заболеваемости среди людей в возрасте 50 лет и старше снизилась на 28,5 проц. В то же время распространенность умеренных и тяжелых нарушений зрения увеличилась на 2,5 проц.

«Приблизительно 80 процентов всех случаев нарушения зрения, отмечающихся в мире, считаются предотвратимыми», — отметил Юрий Архаров.

По словам сенатора, несмотря на принимаемые Правительством РФ и Министерством здравоохранения РФ меры по совершенствованию офтальмологической службы, в организации оказания медицинской помощи пациентам с офтальмологическими заболеваниями имеется ряд нерешенных вопросов. Они уже поднимались для обсуждения с экспертным сообществом на площадке Совета Федерации два года назад, напомнил парламентарий.

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

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Юрий Архаров

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Дина Оюн

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Владимир Круглый

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

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Владимир Круглый

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Дина Оюн

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Юрий Архаров

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Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

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«Тогда речь шла о двукратном росте инвалидизации по отдельным заболеваниям за последние 20 лет и низком уровне обеспеченности пациентов с наиболее инвалидизирующими заболеваниями глаз», — пояснил Юрий Архаров.

Сенатор отметил, что в условиях пандемии в 2020 г. сократились объемы профильной медицинской помощи по офтальмологии и ее доступность для пациентов.

Виталий Омельяновский сообщил, что COVID-19 поставил много вопросов перед медицинской наукой и практикой, в том числе перед офтальмологией. Особенности клинического течения болезни с большим количеством тяжелых случаев и недоступность плановой медицинской помощи в условиях пандемии привели к недостаточно полному охвату пациентов.

«В связи ограничениями в оказании плановой медпомощи пациентам с заболеваниями глаз снижение объёмов оказываемой офтальмологической помощи в апреле — июне 2020 года составило от 50 до 90 процентов», — сообщил он.

Участники заседания сошлись во мнении о необходимости комплексных мер государственной поддержки офтальмологии, без которых риски продолжения негативной тенденции по снижению объемов и удорожанию офтальмологической помощи останутся высокими.

В мероприятии также приняли участие директор Московского научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца, главный внештатный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения РФ Владимир Нероев, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова Александр Чухраев, ведущие специалисты в области оказания медицинской помощи пациентам с офтальмологическими заболеваниями, а также представители общественных организаций.

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