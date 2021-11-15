Э. Исаков: Креативные индустрии могут стать драйверами роста северных регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Международном фестивале креативных индустрий в Ханты-Мансийске.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в первом заседании рабочей группы по развитию креативных индустрий в северных регионах, созданной в рамках международной организации «Северный форум». Встреча прошла в ходе Международного фестиваля креативных индустрий в г. Ханты-Мансийске.

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В своем выступлении сенатор отметил, что в этом году Правительство РФ утвердило Концепцию развития творческих индустрий до 2030 г. «Понимая важность развития этого направления, в рамках фестиваля состоялось первое заседание рабочей группы по развитию креативных индустрий с участием представителей субъектов РФ и ряда стран», — сказал Эдуард Исаков.

Сенатор был избран председателем рабочей группы. Он сообщил, что среди ее основных задач — создание благоприятных условий, способствующих возникновению новых идей и знаний, устранение барьеров для развития творческих индустрий в регионах, формирование креативных кластеров.

«Экономика знаний определяет сегодня развитие самых успешных государств мира. Креативные индустрии станут драйверами роста северных регионов, источником создания творческих продуктов. Для этого необходимо создавать инфраструктуру и условия, которые помогут увеличить долю креативного предпринимательства во всех секторах экономики», — считает Эдуард Исаков.

Эдуард Исаков принял участие в первом заседании рабочей группы по развитию креативных индустрий в северных регионах, созданной в рамках международной организации «Северный форум»

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Эдуард Исаков принял участие в первом заседании рабочей группы по развитию креативных индустрий в северных регионах, созданной в рамках международной организации «Северный форум»

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Эдуард Исаков принял участие в первом заседании рабочей группы по развитию креативных индустрий в северных регионах, созданной в рамках международной организации «Северный форум»

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Эдуард Исаков принял участие в первом заседании рабочей группы по развитию креативных индустрий в северных регионах, созданной в рамках международной организации «Северный форум»

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Эдуард Исаков принял участие в первом заседании рабочей группы по развитию креативных индустрий в северных регионах, созданной в рамках международной организации «Северный форум»

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Эдуард Исаков принял участие в первом заседании рабочей группы по развитию креативных индустрий в северных регионах, созданной в рамках международной организации «Северный форум»

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Парламентарий подчеркнул, что Правительством РФ обозначены амбициозные задачи: за девять лет доля продукции креативной индустрии должна составить не менее 6 проц. от ВВП. Сейчас этот показатель составляет 3 проц.

Сенатор также сообщил, что в 2020 г. в Югре был принят закон о креативных индустриях. «Это позволяет решать задачи по обеспечению благоприятных условий для творчества югорчан, реализации новых идей, созданию объектов интеллектуальной собственности».

По итогам заседания утвержден проект, нацеленный на развитие экосистемы креативного предпринимательства регионов-участников, увеличение несырьевого экспорта, создание площадок для развития креативного экспорта, развитие северных брендов.

В рамках Международного фестиваля также проходят IV форум по территориальному маркетингу и брендингу, туристский форум «ЮграТур 2021», заседание рабочей группы развития экосистемы креативного предпринимательства и сервисной экономики, окружной конкурс для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов.

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