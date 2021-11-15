Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева#Географический диктант15.11.2021 20:32

Это наша с тобой география

В воскресенье, 14 ноября 2021 года, стартовала ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант-2021». Её организатором уже седьмой год подряд является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») зарегистрировал площадку для проведения Диктанта дистанционно в онлайн-режиме. Проверить свои знания по географии решились 17 работников ГРЦ Макеева, а также члены их семей.

Диктант состоял из 40 тестовых заданий. 10 вопросов оценивались как легкие, 30 — сложные. На выполнение заданий отводилось 45 минут. В этом году географический диктант прошел и в космосе — российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, приняли участие в этой просветительской акции.

На Земле в акции участвуют сотни тысяч людей, а всего за шесть лет существования диктанта его написали около 1,8 миллиона человек. Узнать результаты диктанта можно будет на официальном сайте dictant.rgo.ru 6 декабря.

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