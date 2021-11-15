Телефонный разговор с Президентом Египта Абдельфаттахом Сиси

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждались актуальные вопросы российско-египетского взаимодействия. Дана высокая оценка достигнутому уровню отношений двух стран, которые носят характер всестороннего партнёрства и стратегического сотрудничества, поступательно развиваются в различных областях. Особое внимание уделено торгово-экономическим связям и, прежде всего, ходу реализации таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

А.Сиси Сиси АбдельфаттахПрезидент Арабской Республики Египет выразил признательность за результативную совместную работу в контексте обеспечения авиационной безопасности в египетских аэропортах, по итогам которой с августа 2021 года восстановлено полноформатное воздушное сообщение между Россией и Египтом.

Лидерами отмечена важность дальнейшей координации шагов на международной арене, включая урегулирование различных кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Африки.

Условлено о продолжении личных контактов.

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