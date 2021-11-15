Россия стала соучредителем проекта ЮНЕСКО в области физического воспитания и спорта Fit for Life

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 15 ноября, запущен глобальный проект ЮНЕСКО в области физического воспитания и спорта Fit for Life. Россия выступила соучредителем данной инициативы. Fit for Life станет конструктивной площадкой для популяризации и развития массового спорта, привлечения людей к занятиям спортом. Проект призван задействовать весь потенциал спорта, как важного механизма для восстановления после пандемии.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в запуске проекта Fit for Life из Москвы в режиме видеоконференцсвязи.

«У Российской Федерации с ЮНЕСКО, и у Минспорта в частности, выстроены многолетние конструктивные отношения, – заявил Олег Матыцин в беседе с журналистами. – Чуть меньше месяца назад делегация Министерства спорта совместно с Министерством иностранных дел принимали участие в заседании Конференции сторон Конвенции по борьбе с допингом, где мы совместно с нашими партнёрами сделали очень много для того, чтобы укрепить систему борьбы с допингом. Российская Федерация признана на 100% соответствующей Конвенции. Опыт России многогранен, и одним из таких проявлений является наше участие в проекте Fit for Life в качестве соорганизатора. Тем более что с 2019 года у нас реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни» – это два созвучных направления, у которых одна общая цель – создать максимально комфортные условия для людей для занятий спортом, развивать систему детско-юношеского и массового спорта, а также студенческого как базу для профессионального».

В ходе мероприятия по запуску проекта Fit for Life Олег Матыцин отметил: «Спорт с помощью современных цифровых технологий призван объединить мировое сообщество и быть доступным для всех. Благодаря технологиям мы продолжаем активно работать и взаимодействовать в условиях пандемии. Сегодня мы пишем новую главу в истории, в которой спорт занимает центральное место в жизни человека, – отметил Министр. – Россия уделяет пристальное внимание не только развитию спорта высших достижений. Мы стремимся сделать спорт доступнее для большинства россиян. Наша цель – обеспечить, чтобы 70 процентов наших граждан вели здоровый образ жизни».

«Опираясь на успехи, достигнутые в рамках Казанского плана действий, Россия готова поделиться своими уникальными наработками, которые сформировались и активно реализуются в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», – подчеркнул Министр. – Проект реализуется по всей стране – от детских площадок до дворцов спорта, способных принимать международные соревнования. В нашей стране много проектов, направленных на развитие массового спорта. Так, завтра стартует второй сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». По итогам первого сезона конкурса 200 финалистов получили экспертную поддержку от лидеров спортивной индустрии. Проект зарекомендовал себя эффективной площадкой для развития спортивных инициатив в регионах России, пропаганды здорового образа жизни и вовлечения людей в занятия спортом. Мы уверены, что синергия между такими проектами и Fit for Life приведёт к значимым результатам в продвижении спорта, социальной интеграции и равенства. В этой связи предлагаю также провести уникальное региональное мероприятие, посвящённое проекту в России».

«Россия готова играть ведущую роль в продвижении программы Fit for Life как внутри страны, так и за её пределами, – заявил Олег Матыцин. – Для нашей страны большая честь стать партнёром глобальной инициативы ЮНЕСКО в области спорта Fit for Life».

Министр поблагодарил за работу над проектом заместителя генерального директора ЮНЕСКО по вопросам социальных и гуманитарных наук Габриэлу Рамос и всю группу Сектора социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО.

В мероприятии по запуску проекта также приняли участие заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам социальных и гуманитарных наук Габриэла Рамос, помощник генерального директора по вопросам повышения показателей здоровья населения Всемирной организации здоровья Наоко Ямамото, мэр Парижа – столицы Игр XXXIII Олимпиады 2024 года Анн Идальго, председатель бюро Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас, директор программ SEED Маурин Розита Ойонг Эбоб-Безонг, глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини.

На международном уровне партнёры по проекту Fit for Life будут отвечать за создание уникального набора данных о политике и практике в области спорта с помощью глобального сбора базовых данных; разработку глобальных стандартов комплексной политики и программирования в области спорта, образования и здравоохранения; развёртывание информационно-пропагандистских кампаний, публикаций и мероприятий, основанных на фактических данных о важности спорта для создания индивидуального и социального капитала, а также межкультурного взаимопонимания; разработку и запуск цифровой инфраструктуры Fit for Life, включая веб-сайт, программное обеспечение для сбора данных и библиотеку онлайн-ресурсов.

«Мы убеждены, что с помощью Fit for Life мы сможем достичь наших общих целей, повысить важность и ценность физической активности для каждого человека и улучшить качество его жизни, а также создать все необходимые условия для сохранения здоровья жителей наших стран», – резюмировал Олег Матыцин.

Основные цели проекта Fit for Life: увеличение доли населения, активно занимающегося спортом и физической культурой, с целью снижения уровня хронических заболеваний; продвижение через спорт ценностей образования для расширения прав и возможностей молодёжи; оказание поддержки учителям и тренерам в продвижении и реализации качественных спортивных программ; поддержка целевых инвестиций в спорт как драйвера восстановления после пандемии COVID-19 .

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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