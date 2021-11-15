Российские самбисты выиграли медальный зачёт Чемпионата мира в Ташкенте

Source: Russia Ministry of Sport

14 ноября в Ташкенте (Республика Узбекистан) завершился Чемпионат мира по самбо. Российская команда выиграла 18 медалей (восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые) и стала лидером медального зачета.

В общекомандном зачёте российские спортсмены одержали победу в боевом самбо и мужских соревнованиях.

Золотые медали выиграли Никита Клецков (весовая категория до 71 кг), Уали Куржев (до 79 кг), Артём Осипенко (свыше 98 кг) и Ольга Артошина (свыше 80 кг), серебряные – Саян Хертек (до 58 кг), Светлана Уварова (до 59 кг), Сергей Рябов (до 88 кг) и Антон Коновалов (до 98 кг), «бронзу» – Александр Глуховских (до 64 кг), Мария Молчанова (до 50 кг), Алия Биккужина (до 54 кг) и Анастасия Хомячкова (до 72 кг).

В боевом самбо лучшими стали Расул Магомедов (до 98 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Руслан Гасанханов (до 71 кг) и Магомед Магомедов (до 88 кг). Серебряные награды у Дениса Гольцова (свыше 98 кг) и Александра Нестерова (до 58 кг).

Чемпионат мира по самбо проходит ежегодно с 1973 года. 20 июля в Токио (Япония) Международная федерация самбо (FIAS) получила постоянное признание Международного олимпийского комитета (МОК).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет наших самбистов, тренерский штаб и Всероссийскую федерацию самбо с успешным выступлением и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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