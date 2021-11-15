Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 ноября. – Пётр Бобылев принял участие в церемонии открытия «Экодиктанта», который с этого года включил отдельный раздел «Энергетика».

Замминистра рассказал, что в энергетическом разделе будут затронуты вопросы ответственного недропользования, экологичного производства электрической и тепловой энергии, а также нефтегазового и угольного секторов ТЭК.

«Минэнерго соприкасается в своей ежедневной работе практически со всеми представленными в «Экодиктанте» темами. Арктика, воздух, вода, климат и отходы – энергетики каждый день работают в этих направлениях. Важно, что в таком экопроекте теперь есть и наш отраслевой раздел», – сказал Пётр Бобылев.

Также, по его словам, «Экодиктант» даёт определённый стимул в части продвижения и достижения таких целей устойчивого развития, как борьба с изменениями климата, недорогостоящая и чистая энергия, чистая вода, сохранение морских экосистем и экосистем суши, и, конечно же, качественное образование.

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