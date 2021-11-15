Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Dubai Airshow 2021#Космодромы#Байконур15.11.2021 16:16

Подписано заявление о проработке трехстороннего проекта по модернизации «Гагаринского старта»

В рамках второго дня работы Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2021 Госкорпорация «Роскосмос», Космическое агентство ОАЭ и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан подписали совместное заявление, подтверждающее заинтересованность сторон в реализации космических проектов в трехстороннем формате.

В частности, документ фиксирует совместные намерения в ближайшее время приступить к детальной проработке трехстороннего проекта по модернизации исторической площадки № 1 космодрома Байконур ­­­­­­­­- места, с которого состоялся первый полет человека в космос.

В настоящее время данный стартовый комплекс не используется в связи с выводом в 2019 году из эксплуатации ракеты-носителя «Союз-ФГ», последний пуск которой состоялся в конце сентября 2019 года.

В случае своей успешной реализации проект «Гагаринский старт» обеспечит комплексу новую жизнь, позволив ему принимать современные модификации ракет-носителей семейства «Союз-2». Стороны планируют привлечь к реализации проекта частных инвесторов и в дальнейшем осуществлять коммерческую эксплуатацию комплекса на совместной основе. По оценкам экспертов, реализация проекта позволит сторонам представлять конкурентоспособные предложения на международном рынке космических запусков.

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