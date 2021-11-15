Павел Сорокин: «Мы все объединены единой целью – достичь климатической нейтральности»

Source: Russia Ministry of Energy

Абу-Даби (ОАЭ), 15 ноября. – Совместные планы стран по снижению выбросов углерода в мировой энергетике не должны влиять на темпы роста развивающихся стран, сообщил Павел Сорокин на открытии 24-ой международной нефтегазовой выставки и конференции ADIPEC. По мнению замминистра, крупнейшим странам-производителям энергии нужно быть осторожными при выработке собственных климатических политик, затрагивающих добычу традиционных энергетических ресурсов.

«Мы все объединены единой целью – достичь климатической нейтральности. И все страны здесь дали такое обещание – сделать все возможное. Но в то же время нам нужно, чтобы зимой в доме было тепло и прохладно летом. И это не может быть достигнуто просто лозунгами, политикой, это можно сделать только благодаря прагматизму, достаточно финансируя добычу традиционных ресурсов энергии в течение этого переходного периода, чтобы быть в том числе уверенными, что 6,5 млрд человек, живущих в менее развитых странах, свою энергию тоже получат», – подчеркнул Павел Сорокин.

Заместитель Министра добавил, что у России тоже есть собственные планы по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Также на площадке ADIPEC Павел Сорокин провёл встречу с Министром нефти и природного газа, жилищного строительства и городского хозяйства Республики Индии Хардипом Сингхом Пури. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия стран в энергетике, в том числе в газовой отрасли, а также в рамках энергоперехода. По её итогам замглавы Минэнерго России передал индийской стороне приглашение принять участие в юбилейном 25-м Мировом энергетическом конгрессе, запланированном к проведению с 24 по 27 октября в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Павел Сорокин обсудил актуальные вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере России и ОАЭ на специальной Конференции по вопросам российско-эмиратского сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сфере, также состоявшейся в рамках ADIPEC. По итогам конференции стороны подписали Протокол Российско-Эмиратских консультаций по вопросам сотрудничества в сфере водородной энергетики, а также Совместную декларацию о намерениях между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области устойчивой энергетики. Подписанные документы открывают новую страницу в энергетических отношениях двух стран, подчеркнул Павел Сорокин.

«В дальнейшем мы соберем наши команды вместе, чтобы проанализировать потенциальные совместные проекты, определить реальные задачи, над которыми мы сможем поработать. Это имеет очень большие перспективы», – добавил он.

28.09.2021

Москва. 28 сентября 2021 года. Ассоциация «НП Совет рынка» разработает добровольную систему координации использования различных «зелёных» инструментов. Соответствующую инициативу 28 сентября 2021 года одобрил Наблюдательный совет Ассоциации.

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