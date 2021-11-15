Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#УКВЗ#диверсификация15.11.2021 05:52

Новые трамваи производства УКВЗ поступили в Магнитогорск

Десять трамвайных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») поступили в город Магнитогорск и скоро выйдут на маршруты.

Города Челябинской области продолжают пополнять парки новыми трамвайными вагонами производства УКВЗ. Предприятие Роскосмоса точно в срок исполнило условия контрактов, заключенных с администрацией города Магнитогорска, на поставку 10 трамвайных вагонов. Трамваи были приобретены городом в рамках национального проекта «Чистый воздух». 14 ноября 2021 года десятый вагон из партии прибыл в Магнитогорск. Дизайн трамвайных вагонов выполнен эксклюзивно в соответствии с требованиями заказчика.

Трамвайные вагоны модели 71-623-04 для Магнитогорска — частично низкопольные, уже давно зарекомендовавшие себя как надежные, простые в обслуживании и удобные для пассажиров. Этот трамвай может эксплуатироваться в составе поезда из двух вагонов по системе многих единиц, укомплектован опциями, отвечающими современным требованиям в части комфорта и безопасности.

«Для УКВЗ большое значение имеет возможность обеспечить новыми трамваями города Челябинской области, в которой расположен наш легендарный завод. Уже третий год подряд предприятие становится победителем конкурсных процедур на поставку трамваев для Магнитогорска. Запросы рынка требуют от УКВЗ наращивания мощностей, изношенный трамвайный парк — замены. Мы продолжаем развивать диверсификацию и выпускать современные трамвайные вагоны высокого качества», — подчеркнул генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Магнитогорцы оценят преимущества новых трамваев: систему кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля в салоне, беспроводной доступ в Интернет с помощью технологии Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки гаджетов, бесшумный и плавный ход, 100% низкий пол в зонах посадки-высадки пассажиров. В трамвайном вагоне предусмотрены специальные места для маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми, опции для пассажиров с ограниченными возможностями. Для удобства водителей — интеллектуальные системы помощи, отдельный климат-контроль, эргономичная кабина.

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