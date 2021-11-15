Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии объявления победителей Второго национального конкурса региональных брендов продуктов питания.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в церемонии объявления победителей Второго национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

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Как отметила Лилия Гумерова, конкурс развивает начатую СФ работу по продвижению региональных брендов, знакомит потребителей с многообразием вкусов и продуктов питания в стране.

Тема региональных брендов находится в центре внимания верхней палаты парламента

«Тема региональных брендов находится в центре внимания верхней палаты парламента. Поручение Председателя Совета Федерации от 2017 года и его исполнение в результате привело к тому, что субъекты РФ стали уделять больше внимания продвижению своих брендов. А со вступлением в силу после 26 июля 2020 года закона о географических указаниях (ГУ), у товаропроизводителей появилась возможность регистрации наименований товаров в качестве ГУ», — подчеркнула парламентарий.

Как сообщила Лилия Гумерова, в настоящее время ведется активная работа над законопроектом, который предполагает присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения товара (НМПТ) и географических указаниях, что создаст новые возможности для экономического развития регионов и поддержки местных производителей. «Это еще один шаг в той большой работе, которая ведется в стране по совершенствованию системы выявления, регистрации и защиты региональных брендов», — пояснила она.

Глава Комитета СФ обратила внимание товаропроизводителей, что регистрация региональных брендов в качестве НМПТ и ГУ направлена на популяризацию товара и региона его изготовления. «Это гарантия высокого качества товара для покупателей, а также его эффективная правовая охрана».

На церемонии объявления победителей Второго национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»

Лилия Гумерова объявила победителей конкурса в номинации «На всю страну», в которой участвуют продукты питания, в отношении которых зарегистрированы НМПТ и ГУ. «Продукты питания, участвующие в данной номинации, можно назвать не только широко известными российскими брендами, но и объектами интеллектуальной собственности. Конкурс является отличной возможностью для социально-экономического развития территории и культурной идентичности региона. Поэтому хочется пожелать всем номинантам и победителям продолжать поддерживать ваши бренды и делать их еще более популярными», — заключила законодатель.

В этом году для участия в конкурсе было подано более 700 заявок из всех регионов России. По итогам определены финалисты в восьми номинациях, в том числе победители народного голосования.

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