Source: Russia Federal Space

#Красмаш15.11.2021 22:00

Космонавт Олег Котов посетил Красноярский машиностроительный завод

По приглашению Красноярского регионального отделения СоюзМаш почетным гостем юбилейной XXV Международной научно-практической конференции «Решетневские чтения» стал Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Котов.

Одним из пунктов объемной программы визита стало посещение Красноярского машиностроительного завода (Красмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). На предприятии Олег Котов встретился с генеральным директором Александром Гавриловым, посетил музей истории Красмаша, а также пообщался с молодежью.

«Первое впечатление от завода — это масштабность решаемых задач, только перечисление тех направлений, которыми вам приходилось заниматься, говорит о том, что это многозадачное, многопрофильное, специализированное предприятие, которое легко и быстро перестраивается на создание новой продукции», — поделился впечатлениями об увиденном в заводском музее космонавт.

Добавим, что фотографии Олега Котова являются частью одной из экспозиций ВДЦ, посвященной созданию олимпийского факела для Сочи-2014. Именно Олег Котов со своим коллегой Сергеем Рязанским впервые в мировой истории провели космический этап олимпийской эстафеты, вынеся факел, созданный на Красноярском машиностроительном заводе, за пределы Международной космической станции.

Сотрудники заводского музея попросили космонавта оставить на память о своем визите автограф на исторической фотографии. Большое количество времени на Красмаше Олег Котов посвятил общению с молодежью. Он с удовольствием рассказал о своем космическом опыте, а также ответил на вопросы ребят, которые интересовались будущими межпланетными полетами, научными экспериментами и опытами на борту, нестандартными и запоминающимися ситуациями во время пребывания на станции, бытом космонавтов и многим другим.

Олег Котов также рассказал молодежи, в числе которой были и те, кто принимал участие в создании олимпийского факела Сочи-2014, о том с какими трудностями пришлось столкнуться, чтобы вынести красмашевское изделие в космос.

«Главными сложностями было не повредить и не потерять факел во время выхода. Пришлось на нем самостоятельно сделать системы крепления, чтобы можно было факел передавать в космосе. Кроме того, пластик достаточно хрупкий в вакууме, особенно в тени, где температура минус 180-200 градусов, поэтому пришлось обращаться с факелом очень бережно, как с ребенком, нести в руках, чтобы нигде не стукнуть. При этом нужно было и себя удерживать и перемещаться снаружи по станции», — рассказал Олег Валериевич.

Завершая встречу, космонавт вручил красмашевским активистам благодарственные письма за активную работу и личное участие в молодежном движении КРО СМР.

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