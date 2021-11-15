«Газпром» уже поставил в Германию и Италию больше газа, чем за весь прошлый год

Source: Gazprom in Russian

Релиз

15 ноября 2021, 15:05

С 1 января по 15 ноября 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 445 млрд куб. м газа. Это на 15,2% (на 58,8 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 16,5% (на 29,6 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 164,8 млрд куб. м, что на 8,3% (на 12,7 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 года.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 98,1%), Германию (на 19,6%), Италию (на 18,3%), Румынию (на 247,1%), Сербию (на 92,9%), Болгарию (на 48,2%), Польшу (на 7,3%), Грецию (на 13,7%), Словению (на 53,3%), Финляндию (на 10,8%).

К странам, в которые «Газпром» уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (в частности, в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию), добавились Германия и Италия — крупнейшие потребители российского газа в Европе.

Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». С начала месяца они ежедневно превышают суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума — были выше на 35,4% суточных обязательств Газпрома.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 ноября заполненность европейских подземных хранилищ составляет 74%, объем активного газа — на 19,5 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 6,6% от объема газа, закачанного в летний период.

Отметим, что с 1 по 5 ноября было зафиксировано пять суточных рекордов отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. Максимальный из них — 345,2 млн куб. м — был 3 ноября.

Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 37% (на 10,3 млрд куб. м).

«Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.

Управление информации ПАО «Газпром»

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