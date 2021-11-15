Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-2015.11.2021 17:43

В Центре подготовки космонавтов начались комплексные экзаменационные тренировки

Сегодня, 15 ноября 2021 года, в Центре подготовки космонавтов начались комплексные экзаменационные тренировки (КЭТ) с участием основного и дублирующего экипажей экспедиции посещения Международной космической станции ЭП-20. Это завершающий этап подготовки, в процессе которого оценивается готовность к выполнению программы полёта.

Первыми к испытаниям на тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» приступили Герой России, летчик-космонавт РФ Александр Скворцов и участник космического полета из Японии Щун Огисо. В связи с назначением в состав дублирующего экипажа 20-й экспедиции посещения на МКС только одного участника космического полёта для участия в комплексных тренировках был привлечён космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. Это сделано в интересах обеспечения адекватности подготовки экипажа по комплексному управлению транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС» и полноты выполнения всех полётных операций.

Во время экзамена инструкторы ЦПК моделируют для экипажа целый ряд нештатных ситуаций, которые необходимо обнаружить и устранить в ходе тренировки. Следом за дублерами к испытаниям на российском сегменте Международной космической станции приступил основной экипаж ЭП-20.

Перед началом экзамена командир и участники космического полета ЭП-20 ответили на вопросы журналистов. Герой России, летчик-космонавт РФ Александр Мисуркин рассказал, что в настоящее время подготовка туристов очень интенсивная и занимает примерно 3-4 месяца. Конечно, она сильно отличается от подготовки профессиональных космонавтов, которые в среднем идут к первому полету около 10 лет. Александр подчеркнул, что экипаж в должной мере к полету готов и надеется это продемонстрировать в ходе проведения комплексных экзаменационных тренировок.

После общения с представителями СМИ космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано приступили к тренировке на российском сегменте МКС, где столкнулись с целым рядом нештатных ситуаций, связанных с неполадками при эксплуатации оборудования, работой с аппаратурой и системами обеспечения жизнедеятельности на станции. Кроме того, в ходе тренировки вводятся «аварии», такие, как: пожар, разгерметизация или выброс токсичных веществ.

Отвечая на вопрос об оценке готовности экипажа, Герой России, лётчик-космонавт РФ, заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов — командир отрада космонавтов Олег Кононенко отметил: «Мне довелось неоднократно летать в космос с представителями Японии, я знаю, что они очень трудолюбивые, настойчивые, мотивированные и высокообразованные люди. И этот экипаж — не исключение».

По окончании КЭТ члены экзаменационной комиссии, в состав которой входят специалисты предприятий Роскосмоса, оценят точность и слаженность действий экипажей.

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