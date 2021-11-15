Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятиях Объединения потребителей России.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей при Комитете СФ Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области принял участие в Конгрессе российского потребительского движения. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Темой Конгресса стало создание и развитие молодежного волонтерского движения в сфере интересов потребителей.

По словам сенатора, программа Конгресса отражает наиболее актуальные проблемы, находящиеся в фокусе внимания Объединения потребителей России (ОПР), в решение которых энергично включается «молодежное крыло» организации. Прежде всего, они касаются возможности получения достойного образования и трудоустройства, вопросов жилищных прав, потребительской безопасности, общественного контроля, а также перспектив реализации молодежных инициатив в сфере интересов потребителей.

«Сегодня в рядах Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей значимой движущей силой стала молодежь, которая активно и осознанно включается в процесс построения нашего общего будущего, где каждый гражданин, независимо от возраста, национальности, вероисповедания и социального статуса будет как потребитель чувствовать себя комфортно и безопасно», — отметил в своем выступлении Вячеслав Тимченко.

Вячеслав Тимченко принял участие в Конгрессе российского потребительского движения. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции

По итогам выступлений участников Конгресса в качестве итогового документа был принят план работы волонтеров ОПР на 2022 г., в который в качестве приоритетных были включены просветительский интернет-проект «Академия ОПР» и проект «Союз-мониторинг», направленный на проведение сетевого общественного контроля в сфере интернет-коммерции.

Также в формате видеоконференции состоялся VI съезд Объединения потребителей России. Вячеслав Тимченко в обращении к участникам съезда отметил значительный масштаб стоящих перед организацией задач. Они включают, в частности, укрепление структуры ОПР на региональных и местных уровнях, совершенствование правовой базы в сфере защиты интересов потребителей, борьбу с распространением фальсифицированной продукции, обеспечение детей качественным питанием в детских садах и школах, формирование безопасной среды для жизни и работы граждан. «Нужно придать новый импульс расширению и развитию структуры Объединения потребителей России, для этого есть все предпосылки», — подчеркнул сенатор.

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