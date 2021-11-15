Встреча с руководителем компании «Автодор» Вячеславом Петушенко

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день!

Вячеслав Петрович, компания образована в 2009 году, за это время работа проделана очень большая. Сейчас в портфеле заказов объектов более чем на один триллион рублей. Насколько я понимаю, 25 процентов из этих ресурсов – это частные инвестиции.

В.Петушенко: Да, внебюджетные средства.

В.Путин: Я бы Вас попросил рассказать о том, как Вы сами оцениваете ситуацию в отрасли, рассказать о том, какие объекты являются наиболее приоритетными и что Вы считаете важным на ближайшую перспективу.

В.Петушенко: Да, действительно, мы начинали с трассы Москва – Краснодар и построили её, 1500 километров реконструировали, и сегодня движение там осуществляется быстро.

Но самым главным достижением, Владимир Владимирович, я считаю, первым значимым успехом не только для госкомпании, а вообще в целом для дорожного строительства в стране было строительство трассы Москва – Санкт-Петербург: более 606 километров построили и два года назад её сдали.

На сегодняшний день нет ни одного перекрёстка, ни одного пересечения в одном уровне. Есть маленький кусочек [для достройки] – обход Твери. Мы планируем, что к концу 2023 года мы его обязательно построим, и тогда у нас будет первая трасса в Российской Федерации, соединяющая две столицы.

Мы, кстати, все узкие места, которые у нас там были, расшили – сейчас скорость движения [составляет] 130 километров в час. Причём с допусками, которые сегодня есть, мы понимаем, что от Москвы до Питера можно доехать за пять часов совершенно спокойно.

И трасса М-4, которая идёт до Краснодара, и Москва – Санкт-Петербург, и наконец-то реализованный нами проект ЦКАД, который мы завершили, сегодня позволяют нам создать ось Север – Юг от Санкт-Петербурга до Чёрного моря с учётом того, что наши коллеги построят [трассу] от Краснодара до Керченского моста.

Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тысячи километров [от Петербурга до Севастополя] мы проедем без проблем.

ЦКАД – очень значимый объект, Владимир Владимирович. Как любой проект, который сегодня сделан, он живой, и он требует развития, и мы видим, что нужно там расшивать некоторые узкие места.

И самое главное, чем мы живём, Владимир Владимирович: мы, когда сдавали трассу М-11, говорили о том, что начнём трассу М-12 – это Москва – Нижний Новгород – Казань. Старт был дан в июле прошлого года, 800 километров.

Сейчас мы работаем практически на каждом километре. На 75 искусственных сооружениях вышли и работаем, там три очень больших сооружения [мостовых перехода] – через Волгу, через Оку, через Суру. И те темпы, которые мы сегодня набрали, поддержка финансирования позволяют нам быть уверенными, что в 2024 году мы закончим эту работу и поедем.

В.Путин: Как у вас с трудовыми ресурсами?

В.Петушенко: Один из сложных вопросов на сегодняшний день. Мы в периоде понимаем, что нужно до 20 тысяч народа принимать. Один из участков у нас делают коллеги из Китая, но вообще вопрос с трудовыми ресурсами – один из сложных.

Работа у нас высокопрофессиональная, техника очень сложная. Если раньше нам нужны были рабочие неквалифицированные, то сегодня – практически нет, поэтому проблема [с трудовыми ресурсами] есть. Но у нас работают мощные предприятия, самые сильные предприятия в нашей дорожной отрасли, которые обеспечены инженерно-техническим персоналом. А с рабочими все вопросы, которые сейчас поднимаются, я так понимаю, мы их сумеем решить.

В.Путин: Вы знаете, мы в целом в строительном комплексе – это касается и дорожного строительства – принимаем решения, связанные с дебюрократизацией в широком смысле этого слова: избыточное регулирование, устаревшая нормативная база.

Как Вы оцениваете ситуацию в компании с этой точки зрения?

В.Петушенко: Вспоминал, когда ЦКАД сдавали, – я ещё в своё время сдавал кольцевую вокруг Санкт-Петербурга, её тоже строил, прошло десять лет, – и сравнил с точки зрения проблематики принятия решений, что было тогда и то, что сейчас.

Могу сказать, что за последние два года, Владимир Владимирович, сделано достаточно много. Причём, наверное, значимость больших объектов, как, допустим, ЦКАД или Москва – Нижний Новгород – Казань, как раз и говорит о том, что если мы пойдём в обычном режиме, будем каждый шаг совершать, то мы вообще победы не добьёмся.

Сегодня и «нормативная гильотина» [«регуляторная»] включена, которая позволяет вообще очень многие вопросы дебюрократизировать, потому что это один из сложных периодов, этот проход, который необходимо запустить по нашим дорогам, он требует, конечно, в самом начале мощного движения.

В.Путин: Вы сказали, что сделано много. Достаточно ли много?

В.Петушенко: Нет, я думаю, что, Владимир Владимирович, ещё не много – есть ещё те моменты, которые нужно…

В.Путин: Есть точно совершенно, Вы над этим абсолютно точно поработайте. Бюрократическая составляющая деятельности самого аппарата и нормативное регулирование, даже внутри компании, – надо внимательно посмотреть на это. И, конечно, один из ключевых вопросов – это стоимость.

В.Петушенко: Да, безусловно.

В.Путин: Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растёт, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но всё-таки нужно делать всё для того, чтобы минимизировать эти расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения.

Вы чувствуете какое-то внимание со стороны Правительства, ФАС к вашей работе?

В.Петушенко: Я могу сказать, что за последние несколько лет… Вы знаете, мы даже ломаем некоторые стереотипы, в которых раньше жили, и даже в другой раз не задумывались о том, почему мы принимаем такие решения. Но новая техника, новые подходы… Ведь самое главное в том, что за один рубль, грубо говоря, надо построить больше. Надо как можно больше использовать ресурсов, которые есть у нас, которые существуют, для того чтобы оптимизировать решения.

Конкретно могу сказать по трассе Москва – Нижний Новгород – Казань: мы убрали очень много избыточных технических решений, которые [были] в старые времена. Мы понизили насыпь дорожную, потому что она считалась в 30-х годах по снегозаносимости, а сегодня техника у нас просто великолепная по снегозащите, снизили объёмы, снизили стоимость работ, убрали многие искусственные сооружения, что позволяет нам за меньшие деньги сделать больше.

Мы видим, что и Правительство очень активно этим занимается, потому что мы создали с Главгосэкспертизой рабочие группы: мы технические решения с сообществом обсуждаем, и, действительно, те стереотипы, которые существуют, надо убирать. Строительное сообщество готово к этому, Владимир Владимирович. И мы видим, что очень многие технические решения, которые нам и строители, и проектировщики дают, находят свою дорогу в жизнь.

В.Путин: И с субподрядчиками надо работать, конечно.

В.Петушенко: Да. Среди субподрядчиков у нас крупных предприятий не так много, они флагманы наши.

Конечно, очень большую работу делают компании второго, третьего уровня – субподрядчики, причём они, как правило, узкоспециализированные. Если у нас крупные предприятия многопрофильные, то узкоспециализированные предприятия, как правило, небольшие. Если они уже выходят, то предлагают такие решения, которые нам позволяют делать [нашу работу].

В.Путин: Хорошо.

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