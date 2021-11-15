Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#История#Памятная дата#Венера16.11.2021 00:30

Венера-3 — первый земной аппарат, достигший поверхности другой планеты

56 лет назад, 16 ноября 1965 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Молния-М» с автоматической межпланетной станцией «Венера-3» в сторону Венеры. Она стала первым в истории искусственным объектом, достигшим поверхности другой планеты.

Станции «Венера-2» и «Венера-3» представляли собой последние летные машины из серии унифицированных космических аппаратов 3МВ, разработанных в 1962-1964 годах в ОКБ-1 (сегодня — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») для исследования дальнего космоса. Первые станции 3МВ были использованы для технологической отработки марсианских экспедиций.

В начале 1965 года президент Академии наук СССР Мстислав Келдыш предложил воспользоваться очередным «астрономическом окном» для отправки к «Утренней звезде» сразу группы аппаратов 3МВ. «Венера-2», запущенная 12 ноября 1965 года, предназначалась для изучения и фотосъемки планеты с пролетной траектории, а «Венера-3» должна была совершить мягкую посадку на ее поверхность для непосредственного измерения давления, температуры и других физических параметров с попутным поиском предположительных признаков жизни.

Обе «Венеры» после запуска успешно перешли на венерианскую трассу и приступили к выполнению полетной программы благодаря высокоточному выведению с помощью разгонного блока Л, также созданного конструкторами ОКБ-1. Однако с приближением к Солнцу обнаружился возрастающий перегрев гермоотсеков бортового оборудования АМС в результате нештатного функционирования системы терморегуляции. Нарушение теплового баланса оказалось критическим, и на подлете к Венере в феврале 1966 года связь со станциями прекратилась. Согласно баллистическим расчетам, 1 марта 1966 года АМС «Венера-3» в автоматическом режиме вошла в венерианскую атмосферу, а ее спускаемый аппарат доставил на поверхность планеты вымпел с изображением герба Советского Союза внутри металлического глобуса Земли.

С миссией «Венеры-3» завершилась история дальних межпланетных проектов ОКБ-1. Королёвские станции «Луна», «Марс» и «Венера» проложили дорогу аппаратам следующих поколений, оставаясь символом выдающихся достижений отечественной науки и техники на начальном этапе исследования космического пространства.

MIL OSI