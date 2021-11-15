Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Совета по вопросам АПК и природопользования при СФ по вопросам законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла.

Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел – бич мирового и российского рыболовства. Бороться с ним – обязанность всех ветвей государственной власти и всех ответственных государств. Победить такой сверхдоходный криминальный бизнес как браконьерство можно только объединив, сконцентрировав все наши усилия и возможности, подчеркнул первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области открывая заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему: «Вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла».

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Он привел данные ФАО, согласно которым ущерб мировой экономике от ННН-промысла ежегодно достигает 23 млрд долл., что является эквивалентом 26 млн тонн рыбной продукции. «Урон экосистемам и биоразнообразию – колоссальный! Теряется ресурсно-сырьевая база для легального рыболовства, для будущих поколений. ННН-промысел обнуляет усилия по рациональной эксплуатации биоресурсов, ставит в заведомо проигрышное положение тех, кто ведет свой промысел честно», — обозначил остроту проблемы Андрей Яцкин.

«Для нашей страны, обладающей самыми крупными промысловыми запасами водных биоресурсов в мире, решительная борьба с ННН-промыслом – государственный приоритет», — заявил первый заместитель Председателя СФ. «Уникальная рыбопромысловая ресурсная база России – это огромная ответственность перед гражданами, в том числе будущими поколениями», — убежден политик.

Сенатор отметил, что рыболовство является опорой и для продовольственной безопасности, и для устойчивого социально-экономического развития приморских регионов, и для национального экспортного потенциала. «Россия – системно значимый поставщик рыбного сырья на мировой рынок», — подчеркнул он.

Уникальная рыбопромысловая ресурсная база России – это огромная ответственность перед гражданами, в том числе будущими поколениями

«При этом значительную часть своих ценнейших, наиболее ликвидных запасов мы теряем из‑за ННН-промысла, эту долю у нас попросту крадут», — отмечал Андрей Яцкин. Он привел данные, согласно которым ежегодный объем нелегального вылова в России превышает 100 тыс. тонн, только за первый квартал текущего года в стране выявлено свыше 18 тысяч нарушений, а браконьерская продукция нередко попадает в оборот и на прилавки магазинов даже в торговых сетях. В частности, не менее 10 проц. красной икры на внутреннем рынке могут иметь нелегальное происхождение, а в отдельных регионах рынок браконьерской рыбной продукции сопоставим по объему с легальным.

Основными «болевыми точками», по оценке парламентария, являются Дальний Восток, Байкал, Каспийское море. К проблемным он также отнес акватории озер Карелии, Баренцева, Белого, Балтийского, Азовского и Черного морей.

«Искоренение браконьерства – необходимое условие для устойчивого управления водными биоресурсами», — подчеркнул Андрей Яцкин.

Эффективная реализация таких мер, по мнению первого вице-спикера СФ, требует детального правового обеспечения, над которым федеральные органы законодательной и исполнительной власти работают в тесном контакте с регионами и отраслевыми организациями. «В целом в России сформированы все необходимые базовые правовые инструменты для пресечения ННН-промысла, эффективного госконтроля и охраны», — полагает законодатель. Он проинформировал о принятии в последние годы ряда федеральных законов, которыми отрегулированы процедуры, определены параметры возмещаемого ущерба, усилена ответственность.

Отдельно парламентарий указал на приоритетность ускоренной цифровизации механизмов контроля и рыбохозяйственнного комплекса в целом. «Имея в руках цифровые инструменты и технологии, мы обязаны обеспечить полную прозрачность, радикально упростить оформление документации», — отметил Андрей Яцкин. Он сообщил, что сенаторы примут участие в работе над внесенным в Правительство РФ законопроектом об электронных разрешениях на добычу и автоматической передаче информации в режиме реального времени. «Важно, чтобы регионы и отрасль были готовы к новому формату работы».

Первый вице-спикер СФ рассказал об инициативах регионов по совершенствованию правового регулирования, обеспечению законности и прозрачности оборота водных биоресурсов. В частности, он отметил проблему отсутствия в текущей редакции КоАП ответственности за незаконный оборот браконьерской продукции, на которую обращалось внимание Камчатским краем. В связи с этим Андрей Яцкин подчеркнул, что борьба должна распространяться на все звенья цепочки криминального браконьерского бизнеса, блокировать деятельность скупщиков и заказчиков. «Этот вопрос должен быть решен в рамках работы над новой редакцией КоАПа, в которой сенаторы принимают самое активное участие», — считает он.

«Российская Федерация вносит решающий вклад в развитие международно-правовой базы, направленной на борьбу с ННН-промыслом», — подчеркнул законодатель. Он отметил подписание Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана. Также он напомнил о ратификации в декабре прошлого года важного Соглашения ФАО о мерах государства по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла, целью которого является перекрытие доступа незаконно добытой рыбопродукции на международные рынки.

Андрей Яцкин

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему: «Вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла»

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему: «Вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла»

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Григорий Карасин

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему: «Вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла»

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему: «Вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла»

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему: «Вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла»

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Алексей Майоров

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему: «Вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла»

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Первый вице-спикер СФ призвал Министерство сельского хозяйства ускорить работу над законопроектом, имплементирующим положения, необходимые для реализации Соглашения. По словам Андрея Яцкина, сенаторы примут участие в обсуждении данного законопроекта.

«Россия в полном объеме соблюдает взятые на себя обязательства. Наш подход к борьбе с браконьерством как в акваториях под своей юрисдикцией, так и мировом океане – принципиально жесткий, открытый и непредвзятый», — заявил Андрей Яцкин.

«Те же не совсем добросовестные партнеры, которые все же допускают на свои рынки продукцию, добытую браконьерским путем в исключительных зонах других государств, должны быть на учете. Их перечень необходимо регулярно обновлять и предавать гласности», — убежден сенатор. Он призвал проработать защитный механизм от действий стран, позволяющих судам под «удобным флагом» избегать ответственности за ведение ННН-промысла в чужих водах.

Первый вице-спикер СФ предложил совместными усилиями провести инвентаризацию того, что и в какой мере удалось реализовать в рамках выполнения утвержденного Правительством в 2013 г. Национального плана действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла и принятого в 2015 г. по поручению Президента перечня мероприятий по его реализации. По мнению законодателя, необходимо подвести объективные итоги проделанной работы, дать оценку реализации целевых показателей и определить актуальные задачи, на которых необходимо сосредоточить усилия. Сенатор призвал действовать проактивно, иметь стратегическое видение задач на будущее, перспективную «дорожную карту» для безусловного обеспечения порядка и законности в сфере добычи и оборота водных биоресурсов.

«Развитие рыбохозяйственного комплекса – в зоне особого внимания Совета Федерации. В законотворческой работе наша палата и далее будет ориентироваться на потребности регионов и учитывать запросы отрасли. Самым верным способом вытеснить теневую экономику является создание комфортных условий для легальных участников рынка, работающих на основе закона», — резюмировал Андрей Яцкин.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, представили профильных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации, профессионального и отраслевого сообщества.

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