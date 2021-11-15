А. Майоров: Экодиктант показал себя эффективным инструментом экологического просвещения всех категорий граждан нашей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Ожидается, что в 2021 году Всемирный Экологический диктант напишут более трёх миллионов человек.

Экодиктант показал себя эффективным инструментом экологического просвещения всех категорий граждан нашей страны – от школьников до пенсионеров, от студентов до сотрудников корпораций. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в ходе проведения Всероссийского Экологического диктанта.

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Торжественное открытие мероприятия состоялось в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова «Аптекарский огород». Проверить уровень экологических знаний пришли чиновники, представители крупных корпораций, студенты. Всех их объединяет неравнодушие к экологическим вопросам.

Как подчеркнул Алексей Майоров, в связи с новыми экологическими вызовами необходимо совершенствовать природоохранную политику – усиливать ответственность за нанесение ущерба окружающей среде, формировать более действенные механизмы ее охраны, повышать экологическую грамотность населения страны. «Это необходимо для того, чтобы не допускать экологических трагедий, которые происходят по вине человека. И здесь особую роль приобретают такие эколого-просветительские проекты, как Экодиктант», — сказал парламентарий.

Сопредседатель федерального оргкомитета Экодиктанта, председатель правления АНО «Равноправие» Наталья Соколова назвала главную цель Экодиктанта – повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению правонарушений в этой сфере и важнейшей составляющей экологической безопасности. «Преимущество нашего Экодиктанта – в консолидации работы с властью, бизнесом и обществом. Только так, сообща, мы сможем приблизиться к реализации целей устойчивого развития, научить каждого ресурсо- и энергосбережению, внедрить во всех отраслях промышленности принципы цикличной экономики и оставить пригодную для комфортной жизни планету будущим поколениям», – добавила эколог.

Портал Экодиктант.рус продолжит свою работу и после мероприятия, а коллекция экологических познавательных материалов будет пополняться. «Портал становится точкой притяжения всех неравнодушных к делу защиты окружающей среды. Так, у каждого желающего под рукой будет ресурс, на котором он сможет получить новые природоохранные знания и приблизить свой образ жизни к более экологичному», – добавила заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

По сложившейся традиции вопросы со сцены диктовали деятели культуры, искусства, науки, в том числе телеведущий Николай Дроздов, Народный артист России Олег Газманов и другие.

В этом году ряд вопросов Экодиктанта посвящён блоку «Энергетика». Здесь будут затронуты вопросы недропользования, возобновляемых энергоресурсов, электрической, тепловой энергий, угольной промышленности, рециклинга отходов ТЭК, рассказал заместитель Министра энергетики России Пётр Бобылев.

«Экодиктант – проект, объединяющий предприятия всех отраслей промышленности в стремлении сохранить родную природу с помощью новых знаний о защите окружающей среды», – отметил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов.

«Я уверен, что людей, желающих повысить свою экологическую грамотность, с каждым годом будет всё больше. И в этом большую роль сыграет Экодиктант, ведь он станет ежегодным проектом, а Экодиктант.рус – постоянно действующим экопросветительским порталом», — резюмировал Алексей Майоров.

В этом году организаторы разработали четыре экологические образовательные программы: для детей, подростков, взрослых и тех, чья профессия связана с экологией. Ожидается, что в 2021 г. Экодиктант напишут более трёх миллионов человек. За первый день Экодиктанта его прошли 120 тысяч онлайн-участников. 22 страны зарегистрировали офлайн площадки Экодиктанта.

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