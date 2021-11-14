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#Красмаш#ИСС Решетнева#Решетнёвские чтения14.11.2021 11:23

Юбилейные «Решетневские чтения» открыты

В городе Красноярске стартовала Международная научно-практическая конференция «Решетневские чтения». Торжественное открытие мероприятия и последующее пленарное заседание прошло в СДК «Аэрокосмический».

С приветственным словом к залу обратился ректор СибГУ им. Решетнева Эдхам Акбулатов. Глава вуза отметил, что в юбилейной, 25-й конференции примут участие 700 человек, из которых порядка 600 представят свои доклады в различных секциях — в этом году их насчитывается более трех десятков. География гостей и участников тоже впечатляет — 27 городов и семь стран. Ректор образовательного учреждения выразил надежду, что подобный масштаб сохранится и в дальнейшем, поскольку для вуза, выступающего организатором «Чтений», это «важное и знаковое мероприятие».

«Решетневские чтения» — это уникальное событие в мире науки, технологий и промышленности. На встречах в ходе работы секций и «круглых столов» ученые и специалисты предприятий и организаций аэрокосмической отрасли, преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и студенты вузов не только обсуждают новые пути развития ракетно-космической техники, но и находят ответы на вопросы, которые стоят перед отраслью в целом и конкретными предприятиями. Конференция проводится также при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Министерства науки и высшего образования РФ, Правительства региона, Совета ректоров вузов края, Федерации космонавтики России, Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России и предприятий, входящих в его состав.

В выступлении Эдхам Акбулатов тезисно обозначил основные успехи и достижения университета за год: это исследования в области композитных материалов, строительство новых космических аппаратов, в том числе с применением аддитивных технологий (печать на 3D-принтере отдельных элементов конструкции), участие в проекте климатического научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» (применение космических технологий в решении проблем экологии), создание в вузе системы внутренних грантов для поддержки молодых специалистов и исследователей, а также студенческого технологического инкубатора. Отдельно ректор поблагодарил индустриальных партнеров СибГУ, в числе которых назвал такие предприятия, как «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва, Красноярский машиностроительный завод, Центральное конструкторское бюро «Геофизика» (все три предприятия Госкорпорации «Роскосмос»), НПП «Радиосвязь» и другие.

Генеральный директор Красмаша Александр Гаврилов добавил, что возрождение системы «завод-втуз» — одно из важнейших направлений взаимодействия университета и завода.

«Программа производства предприятия сегодня рассчитана до 2052 года. Буквально вчера была подписана программа стратегического развития Красмаша до 2032 года, которая предусматривает ряд важных моментов: ежегодный рост зарплаты работников не менее чем на 10%, увеличение численности персонала, ввод в эксплуатацию новых корпусов, оснащенных оборудованием, аналогов которому нет в России. Например, уже сейчас на Красмаше используется барокомплекс и вакуумные камеры для проверки и испытаний на герметичность изделий РКТ. В первом полугодии 2023 года к сдаче запланирован механический цех с 200 единицами станочной техники, в текущем году — три установки для проведения сварки в вакууме. Совместно с университетом и от имени КРО СМР мы отправили в Минобр края консолидированную заявку на определенное количество студентов, которым предстоит освоить востребованные рабочие специальности и встать к этим станкам. Если вуз отвечает за теоретическую подготовку будущих специалистов, то от нас зависит ее практическая составляющая. Мы рассматриваем возможности увеличения сроков производственной практики, специально для студентов 4-го курса ввели должность помощника мастера с соответствующим окладом — это поможет в адаптации будущих работников», — сказал руководитель.

Тем, кому интересна деятельность Красмаша, Александр Гаврилов в рамках «Решетневских чтений» предложил даже сформировать группу для экскурсионного визита на предприятие. 11 ноября на площадке завода начала работу секция конференции «Технологии ракетостроения». С докладами на ней выступят работники Красмаша и других предприятий отрасли, а также молодые ученые СибГУ.

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