Source: Russia Federal Space

#Красмаш14.11.2021 22:54

Участников секции «Технологии ракетостроения» отметили сертификатами

В научно-технической библиотеке Красноярского машиностроительного завода (Красмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялось открытие секции «Технологии ракетостроения» в рамках международной научно-практической конференции «Решетневские чтения».

Мероприятие прошло в очно-заочном формате в связи с эпидемиологической обстановкой и соблюдением соответствующих требований: в читальном зале присутствовали только докладчики и комиссия, а слушатели из числа руководителей служб и отделов предприятия подключились к онлайн-трансляции со своих рабочих мест.

Вступительное слово сказали как представители завода, так и СибГУ, выступающего организатором конференции. И.о. первого заместителя технического директора и главного технолога Красмаша Анатолий Глотов отметил, что стабильное будущее предприятия, его динамичное развитие зависит во многом и от молодых специалистов, таких, которые сегодня собрались здесь и готовы рассказать не только о проблемах и «узких» местах производства, но и путях их решения в своих научных работах. Итогом подобных дискуссионных площадок является внедрение в производство новых технологий, без которых заводу было бы трудно выполнять задачи государственной важности и оставаться лидером в своей отрасли.

Директор института космической техники СибГУ Валерий Левко подчеркнул, что секция «Технологии ракетостроения» очень важна для вуза, так как завод является основным базовым партнером университета.

В течение дня участники секции представили более десятка докладов самой разнообразной тематики: применение аддитивных технологий и производства в ракетно-космической техники, использование специального программного обеспечения для автоматизации процессов при испытаниях, проведении измерений, электрохимическая обработка деталей и др.

По итогам мероприятия все авторы работ были отмечены сертификатами, а лучшие доклады будут определены по итогам очередного заседания научно-технического совета Красмаша.

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