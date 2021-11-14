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#Роскосмос#Большая перемена#Артек#Владимир Путин14.11.2021 09:23

Роскосмос принял участие в закрытии второго сезона конкурса «Большая перемена»

В субботу, 13 ноября 2021 года, состоялось торжественное закрытие финала второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», где победителями стали 600 школьников и 30 образовательных учреждений с разных регионов России.

Ко всем участникам, наставникам и организаторам обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин. Успехи нынешних школьников определяют будущее России. Такую точку зрения выразил Президент РФ в видеообращении к участникам.

«Дорогие друзья, у вас есть все возможности, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. Это очень важно. Ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны», — сказал Владимир Путин.

Он выразил уверенность в том, что у финалистов «Большой перемены» успехи непременно будут, а опыт, который дает участие в конкурсе, «послужит твердой опорой». Глава государства поздравил победителей и финалистов конкурса и высоко оценил их успехи, добавив, что они молодцы. Владимир Путин поддержал финалистов и отметил, что многим «совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться в следующем году».

«Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: „Большая перемена“ — гораздо больше, чем просто конкурс. Это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, сообщество, где ценят каждого, помогают поверить в свои силы, найти собственный путь в жизни», — продолжил Президент.

С приветственным словом также выступили первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, представители крупных компаний и организаций — партнеров конкурса.

Госкорпорация «Роскосмос» выступает системным партнером конкурса. Так, в 2021 году для участников была проведена космическая неделя, в рамках которой более миллиона участников со всех регионов России смогли познакомиться с историей и будущим российской и мировой космонавтики. В течение года были организованы экскурсии на предприятия ракетно-космической отрасли, а также объекты космической инфраструктуры.

Поздравляем всех участников и победителей с окончанием второго сезона Конкурса!

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Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи.

В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников, а в 2021 году уже более 2,5 миллиона участников. С 9 по 13 ноября в международном детском центре «Артек» проходил финал конкурса, победителями которого стали 600 школьников.

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